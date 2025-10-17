Canaccord confirme l'examen stratégique de l'unité de gestion de patrimoine britannique, et déclare qu'aucun accord n'est assuré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Canaccord Genuity a déclaré vendredi qu'elle évaluait les options pour son activité britannique de gestion de patrimoine et qu'elle avait rencontré des contreparties potentielles.

Cette déclaration fait suite à un rapport de Reuters publié jeudi (lien) selon lequel le groupe canadien de services financiers avait approché des acheteurs potentiels pour l'unité, notamment CVC CVC.AX et Advent.

La société a averti que l'examen ne garantit pas l'issue de la transaction et a déclaré qu'elle ne ferait pas d'autres commentaires, sauf si la réglementation l'exige.

Les actions de la société basée à Vancouver étaient en hausse de près de 16 % dans les échanges de l'après-midi.

Le directeur général de l'unité a récemment tenu des réunions avec des sociétés de capital-investissement au sujet d'une vente possible qui pourrait passer à une phase formelle plus tard au cours de ce trimestre et qui devrait être conseillée par la banque d'investissement londonienne Fenchurch Advisory, ajoute le rapport.

La branche patrimoniale pourrait être valorisée à plus d'un milliard de livres (1,34 milliard de dollars), selon Reuters.

La capitalisation boursière de Canaccord Genuity est de 1,05 milliard de dollars canadiens (747,86 millions de dollars) selon les données de LSEG, calculées en séance.

"Ces évaluations impliquent parfois des discussions avec des contreparties potentielles, mais rien ne garantit que ces discussions aboutiront à un résultat spécifique", a déclaré le groupe de services financiers dans un communiqué.

"La société n'a pas l'intention de faire d'autres commentaires à ce sujet, sauf si ses obligations réglementaires l'exigent."