Campbell Soup : prévisions annuelles maintenues et acquisition de 49% de La Regina di San Marzano
information fournie par AOF 09/12/2025 à 14:53

(AOF) - Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, les ventes nettes de Campbell Soup ont diminué de 3% pour atteindre 2,7 milliards de dollars et de 1% en organique. Le repli s'explique principalement par une baisse du volume/mix. L'Ebit a reculé de 8% en glissement annuel pour s'élever à 336 millions de dollars. Le bénéfice par action a baissé de 10% à 0,65 dollar. Sur ce trimestre, la marge brute a reculé de 9% sur un an pour ressortir à 792 millions de dollars.

Suite à cette publication trimestrielle, la multinationale agroalimentaire américaine réitère ses prévisions sur l'exercice en cours. Elle anticipe toujours un repli de 1% voire une hausse de 1% en organique de ses revenus. L'Ebit ajusté est attendu en recul de 9 à 13%. Le BPA ajusté devrait se situer entre 2,40 et 2,55 dollars, soit un repli compris entre 12 et 18%.

En outre, Campbell Soup a conclu un accord pour acquérir une participation de 49% dans La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A. et La Regina Atlantica, LLC (fabricant italien de sauces tomates pour pâtes). La valeur de la transaction s'élève à 286 millions de dollars, payable en deux tranches. La clôture de cette opération est prévue au second semestre de cet exercice.

