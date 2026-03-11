Campbell's réduit ses prévisions annuelles en raison des pressions macroéconomiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Campbell's Co CPB.O a revu à la baisse ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices mercredi, le fabricant de produits alimentaires emballés s'attendant à ce que la demande soit affectée par le fait que les consommateurs soucieux de leur budget se tournent vers des alternatives moins chères dans un contexte d'incertitude macroéconomique croissante.

Les hausses de prix de Campbell ces dernières années, destinées à protéger leurs marges de la hausse des coûts des matières premières, ont également dissuadé lesconsommateurs à faible revenu, qui préfèrent de plus en plus les marques moins chères et les produits de marque de magasin à mesure qu'ils resserrent leur budget.

L'entreprise s'attend désormais à ce que les ventes nettes organiques de l'exercice 2026 diminuent de 1 % à 2 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse de 1 % et une hausse de 1 %.

Elle s'attend également à ce que le bénéfice ajusté par action de l'exercice 2026 se situe entre 2,15 et 2,25 dollars, ce qui est inférieur à sa prévision précédente de 2,40 et 2,55 dollars.