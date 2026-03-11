 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Campbell's réduit ses prévisions annuelles en raison des pressions macroéconomiques
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 12:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Campbell's Co CPB.O a revu à la baisse ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices mercredi, le fabricant de produits alimentaires emballés s'attendant à ce que la demande soit affectée par le fait que les consommateurs soucieux de leur budget se tournent vers des alternatives moins chères dans un contexte d'incertitude macroéconomique croissante.

Les hausses de prix de Campbell ces dernières années, destinées à protéger leurs marges de la hausse des coûts des matières premières, ont également dissuadé lesconsommateurs à faible revenu, qui préfèrent de plus en plus les marques moins chères et les produits de marque de magasin à mesure qu'ils resserrent leur budget.

L'entreprise s'attend désormais à ce que les ventes nettes organiques de l'exercice 2026 diminuent de 1 % à 2 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse de 1 % et une hausse de 1 %.

Elle s'attend également à ce que le bénéfice ajusté par action de l'exercice 2026 se situe entre 2,15 et 2,25 dollars, ce qui est inférieur à sa prévision précédente de 2,40 et 2,55 dollars.

Valeurs associées

PEPSICO
160,7800 USD NASDAQ 0,00%
THE CAMPBELL'S
24,6800 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Incendie meurtrier d'un autocar en Suisse
    Incendie meurtrier d'un autocar en Suisse
    information fournie par AFP Video 11.03.2026 13:23 

    Un autocar avec des passagers à son bord s'est embrasé mardi soir dans une petite ville du canton de Fribourg, dans l'ouest de la Suisse, faisant au moins six morts, selon la police cantonale qui privilégie la piste d'un "acte volontaire".

  • Mandelson quitte son domicile avant la publication de documents sur Epstein
    Mandelson quitte son domicile avant la publication de documents sur Epstein
    information fournie par AFP Video 11.03.2026 13:22 

    L'ancien ambassadeur américain, Peter Mandelson, quitte son domicile alors que de nouveaux documents concernant sa nomination et sa révocation en vue de ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, sont sur le point d'être rendus publics. IMAGES

  • Un C-5M Super Galaxy de l'US Air Force arrive à la base aérienne de Fairford
    Un C-5M Super Galaxy de l'US Air Force arrive à la base aérienne de Fairford
    information fournie par AFP Video 11.03.2026 13:21 

    Un C-5M Super Galaxy de l'US Air Force atterrit à la base aérienne britannique de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Fairford est l'une des deux bases, avec celle de Diego Garcia dans l'océan Indien, que le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser ... Lire la suite

  • Liban: frappes israéliennes contre des immeubles d'habitation du centre de Beyrouth
    Liban: frappes israéliennes contre des immeubles d'habitation du centre de Beyrouth
    information fournie par AFP Video 11.03.2026 13:20 

    Israël a mené mercredi de nouvelles frappes sur Beyrouth et sa banlieue sud, bastion du Hezbollah pro-iranien, alors que son offensive a fait quelque 760.000 déplacés au Liban.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank