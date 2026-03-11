Campbell's réduit ses prévisions annuelles en raison d'une baisse de la demande de bretzels et de chips

* Campbell's manque ses estimations de ventes et de bénéfices pour le deuxième trimestre

* La société suspend son programme de rachat d'actions

* Les actions perdent environ 8 %

par Koyena Das et Neil J Kanatt

Campbell's Co CPB.O a réduit mercredi ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, alors qu'elle est confrontée à une faible demande, en particulierpour les snacks tels que les bretzels et les chips. Le fabricant de bretzels Snack Factory a également suspendu ses rachats d'actions pour se concentrer sur la réduction de la dette, ce qui a entraîné une baisse des actions d'environ 8 % dans les échanges du matin, touchant son niveau le plus bas depuis 2003, à 22,66 $. Au 1er février, la dette de l'entreprise s'élevait à 7,08 milliards de dollars et il restait environ 473 millions de dollars dans le cadre de ses plans de rachat actuels.

Les récentes hausses de prix de Campbell, destinées à protéger les marges de l'augmentation des coûts des intrants, ont affecté les ventes, les consommateurs américains à faible revenu ayant réduit leurs dépenses en raison de l'augmentation du coût de la vie. "Les catégories discrétionnaires telles que les snacks continuent de subir les conséquences de la baisse de confiance des consommateurs", a déclaré Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge.

Les ventes de la division snack de la société ont baissé de 6% au cours du trimestre rapporté, également affectées par des retards d'expédition. Campbell's a également mis en garde contre les pressions exercées par les droits de douane américains révisés, en particulier sur les importations de sa marque de sauce pour pâtes Rao's, qui proviennent principalement d'Italie et de Géorgie. L'entreprise est également confrontée aux pressions exercées par les droits de douane existants sur l'acier et l'aluminium.

"Les droits de douane mondiaux de 10 % nouvellement imposés en vertu de l'article 122 se traduiront par une augmentation modeste du handicap tarifaire de l'entreprise au second semestre", a déclaré le directeur financier Todd Cunfer. Les entreprises de consommation sont toujours aux prises avec un paysage tarifaire changeant après que Washington a mis en place de nouvelles taxes sur les importations suite à la décision de la Cour suprême d' annuler les droits d'urgence du gouvernement.

L'entreprise entend se concentrer davantage sur les emballages à valeur ajoutée et le marketing afin de stimuler les ventes du segment des snacks, bien que les analystes aient déclaré que de tels investissements pourraient peser davantage sur les marges.

Campbell's ne semble plus avoir le pouvoir de fixation des prix qu'elle avait autrefois, a déclaré Arun Sundaram, analyste à la CFRA.

La société s'attend à ce que les ventes nettes organiques de l'exercice 2026 diminuent de 1 % à 2 %, par rapport à sa prévision précédente d'une baisse de 1 % à une hausse de 1 %, et a réduit ses prévisions de bénéfice ajusté par action à une fourchette de 2,15 $ à 2,25 $, contre 2,40 $ à 2,55 $. Pour le deuxième trimestre clos le 1erfévrier, le chiffre d'affaires net a baissé de 5 %, à 2,56 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 2,61 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 51 cents, soit moins que les 57 cents attendus, selon les données compilées par LSEG.