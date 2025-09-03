Campbell's progresse grâce à des prévisions de ventes annuelles meilleures que prévu

3 septembre - ** Les actions de la société de produits alimentaires emballés Campbell's CPB.O ont augmenté d'environ 5 % à 33,17 $

** La société prévoit un chiffre d'affaires net annuel stable ou en baisse de 2 %, par rapport à l'estimation des analystes d'une baisse de 2,4 % - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté par action de 62 cents au 4ème trimestre, dépassant l'estimation de 56 cents

** CPB s'attend à ce que les tarifs douaniers représentent environ 4 % du coût des marchandises vendues au cours de l'exercice 2026, et prévoit de compenser 60 % de cette hausse par des augmentations de prix et des économies de coûts

** La société augmente son objectif de réduction des coûts de 50 % pour atteindre 375 millions de dollars d'ici à l'exercice 2028, contre 250 millions de dollars l'année dernière

** Nous pensons que ces économies permettront à Campbell's de compenser l'augmentation des coûts des tarifs, principalement de l'acier et de l'aluminium, et de renforcer les investissements dans la marque", déclare Erin Lash, analyste chez Morningstar

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de CPB ont baissé d'environ 25 % depuis le début de l'année