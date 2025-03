Campbell's: les objectifs annuels révisés à la baisse information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 14:06









(CercleFinance.com) - Campbell's a abaissé mercredi ses prévisions pour l'exercice 2024/2025 en raison de l'évolution de l'environnement lié à la consommation et de la récente cession de sa marque de yaourt noosa, provoquant une chute de son titre en cotations avant-Bourse à Wall Street.



Le groupe agroalimentaire américain s'attend désormais à une croissance annuelle de chiffre d'affaires net de 6% à 8% alors que sa précédente fourchette allait de 9% à 11%.



Il dit par ailleurs viser un bénéfice par action (BPA) ajusté de 2,95 à 3,05 dollars sur l'exercice qui se clôturera fin juillet, et non plus de 3,12 à 3,22 dollars.



Les analystes attendaient pour leur part un un BPA de 3,12 dollars.



Sur son deuxième trimestre décalé, clos fin janvier, Campbell's a vu son chiffre d'affaires net progresser de 9% à 2,7 milliards de dollars, mais son activité a reculé de 2% en données organiques en raison de la faiblesse de certaines de ses marques de snacks comme les biscuits Goldfish ou les bretzels Hanover.



Son résultat opérationnel (Ebit) ajusté s'est accru de 2% à 372 millions de dollars sur le trimestre, mais ce chiffre inclut l'effet de l'acquisition de la marque d'épicerie Sovos Brands.



Le BPA trimestriel ajusté s'inscrit, quant à lui, en repli de 8% à 0,74 dollar.



Suite à ces annonces, l'action chutait de quasiment 5% en transactions électroniques mercredi matin à la Bourse de New York.





Valeurs associées THE CAMPBELL'S 40,33 USD NASDAQ 0,00%