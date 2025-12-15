Campbell's en baisse après l'abaissement de la notation par BofA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de la société de produits alimentaires emballés Campbell's CPB.O ont baissé de 1,2 % à 28,39 dollars

** BofA rétrograde l'action de "surpondérer" à "pondérer le marché", citant une longue période de faiblesse des bénéfices et de nouvelles activités de fusion et d'acquisition déconcertantes ** La société de courtage estime que l'acquisition de 49 % des parts de La Regina améliorera les marges et développera l'innovation, mais que le moment est " inopportun " étant donné le bilan tendu de CPB

** La consommation de la catégorie des snacks reste sous pression, et la société compte sur les promotions et l'innovation pour stabiliser le segment au second semestre, alors que l'inflation des tarifs diminue

** 2 des 21 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver", 5 courtiers évaluent l'action à "vendre" ou plus; l'objectif de cours médian est de 30 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a baissé de 31 % depuis le début de l'année