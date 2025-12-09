Campbell's chute en raison de prévisions annuelles inchangées, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 décembre - ** Les actions de Campbell's Co CPB.O , société de produits alimentaires emballés, ont baissé d'environ 6 % à 28,28 dollars, leur plus bas niveau depuis plus de 16 ans , dans les échanges de l'après-midi

** Maintient ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels

** Le bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 devrait baisser jusqu'à 18 % pour se situer entre 2,40 $ et 2,55 $, et le chiffre d'affaires net annuel devrait rester stable ou baisser de 2 %

** Cependant, CPB dépasse les prévisions pour le 1er trimestre grâce à une demande stable, les consommateurs choisissant de plus en plus de manger à la maison

** Le dépassement des prévisions de ventes a été stimulé par une accumulation des stocks chez les détaillants, a déclaré Max Gumport, analyste chez BNP Paribas Research, ajoutant que cette tendance pourrait s'inverser d'ici la fin de l'année

** Séparément, CPB achètera 49 % du fabricant des sauces Rao's, La Regina SPA, pour 286 millions de dollars, la transaction devant être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, CPB a baissé d'environ 28 % depuis le début de l'année