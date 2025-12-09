 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 040,50
-0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Campbell's chute en raison de prévisions annuelles inchangées, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 19:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 décembre - ** Les actions de Campbell's Co CPB.O , société de produits alimentaires emballés, ont baissé d'environ 6 % à 28,28 dollars, leur plus bas niveau depuis plus de 16 ans , dans les échanges de l'après-midi

** Maintient ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels

** Le bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 devrait baisser jusqu'à 18 % pour se situer entre 2,40 $ et 2,55 $, et le chiffre d'affaires net annuel devrait rester stable ou baisser de 2 %

** Cependant, CPB dépasse les prévisions pour le 1er trimestre grâce à une demande stable, les consommateurs choisissant de plus en plus de manger à la maison

** Le dépassement des prévisions de ventes a été stimulé par une accumulation des stocks chez les détaillants, a déclaré Max Gumport, analyste chez BNP Paribas Research, ajoutant que cette tendance pourrait s'inverser d'ici la fin de l'année

** Séparément, CPB achètera 49 % du fabricant des sauces Rao's, La Regina SPA, pour 286 millions de dollars, la transaction devant être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, CPB a baissé d'environ 28 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

THE CAMPBELL'S
29,1250 USD NASDAQ -3,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank