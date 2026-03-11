 Aller au contenu principal
Campbell's abaisse ses objectifs annuels, les nouveaux droits de douane US pèsent
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 13:30

Campbell's Co CPB.O a abaissé mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice en raison de risques macroéconomiques croissants et a averti contre une pression au second semestre de son exercice avec la révision des droits de douane américains.

Les entreprises de consommation figurent parmi les plus touchées par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. Elles font désormais face à une nouvelle incertitude alors que la Cour suprême des États-Unis a invalidé les taxes du président américain, qui a répliqué en appliquant un nouveau droit de douane mondial de 10% aux importations pendant 150 jours.

Campbell's est confrontée à une hausse des coûts liée aux droits de douane, en particulier sur les métaux tels que l'aluminium et l'acier utilisés pour les boîtes de conserve et les emballages.

Les hausses de prix opérées par le groupe ces dernières années, destinées à protéger ses marges contre la hausse des coûts des matières premières, ont par ailleurs dissuadé les consommateurs à faibles revenus.

Parallèlement, les prix du bœuf, ingrédient clé de ses soupes prêtes à consommer, ont atteint des niveaux records aux États-Unis, la sécheresse ayant contraint les éleveurs à réduire leur cheptel à son plus bas niveau depuis 75 ans.

Campbell's prévoit désormais une baisse de 1% à 2% de son chiffre d'affaires net organique pour l'exercice 2026, contre une prévision précédente de baisse de 1% à hausse de 1%.

Le groupe a également annoncé prévoir un bénéfice ajusté par action compris entre 2,15 et 2,25 dollars (1,85 et 1,94 euros) pour l'exercice 2026, soit une baisse par rapport à ses prévisions précédentes, qui tablaient sur un bénéfice compris entre 2,40 et 2,55 dollars.

Pour le trimestre clos le 1er février, le chiffre d'affaires net a baissé de 5% pour s'établir à 2,56 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,61 milliards.

Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 51 centimes de dollar, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 57 centimes, selon les données compilées par LSEG.

Avant la cloche, le titre chutait d'environ 5%.

(Rédigé par Koyena Das et Neil J Kanatt; version française Elena Smirnova et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

