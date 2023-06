Campbell Fleming quitte la direction générale d’AssetCo

- Campbell Fleming a annoncé qu’il démissionnait de son poste de directeur général du gestionnaire d’actifs britannique AssetCo « pour raisons personnelles ». Son dernier jour au sein de l’entreprise dont il a piloté la création et plusieurs acquisitions sera le 30 juin 2023. Campbell Fleming restera toutefois actionnaire d’AssetCo.Campbell Fleming ne sera pas directement remplacé. Martin Gilbert et Gary Marshall se partageront ses principales responsabilités. En tant que président exécutif, Martin Gilbert est responsable de la direction stratégique globale du groupe, tandis que Gary Marshall supervise les opérations quotidiennes en tant que directeur des opérations. De plus, Alex Hoctor-Duncan, le directeur général de la principale société détenue par AssetCo, River and Mercantile, assume d’ores et déjà des responsabilités supplémentaires dans le cadre de l’intégration des activités de gestion actions du groupe sous cette marque. AssetCo a annoncé en décembre dernier le regroupement de trois boutiques de gestion acquises ces trois dernières années sous la marque River and Mercantile, également rachetée par le groupe en janvier 2022.AssetCo est une société dont la vocation est d’acquérir des sociétés de gestion - une dizaine ces dernières années. En mars, elle a annoncé le rachat de la boutique de gestion indienne Ocean Dial Asset Management auprès d’Avendus Capital Management (UK) pour un montant de 4,1 millions de livres (4,66 millions d’euros). La société est également propriétaire du fournisseur de fonds indiciels cotés Rize ETF et dispose d’une participation minoritaire de 30% dans Parmenion, une plateforme de fonds et de conseil pour la gestion de fortune et les conseillers financiers. A lire aussi: Campbell Fleming: « AssetCo constitue une proposition attrayante »

Laurence Marchal