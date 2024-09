Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Campari: participation minoritaire dans Capevin Holdings information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - Campari a annoncé mardi avoir conclu l'acquisition d'une participation minoritaire de 14,6% au sein du capital de Capevin Holdings, la société sud-africaine propriétaire de la maison de whiskies écossaise CVH Spirits pour un montant de 82,6 millions d'euros.



CVH Spirits - dont Campari distribue déjà les marques de CVH en France et Corée du Sud - produit les whiskies Bunnahabhain, Deanston, Tobermory et Ledaig, ainsi que Black Bottle.



Dans un communiqué, le groupe italien de vins et spiritueux indique avoir obtenu un siège au sein du conseil d'administration de Capevin Holdings et adopté un dispositif afin de protéger sa participation.



La transaction a été financée à partir de sa trésorerie disponible.





Valeurs associées DAV CAM MIL 6,98 EUR MIL -7,48%