Campari: le titre progresse après la cession de Cinzano information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Campari prend plus de 2% lundi en Bourse de Milan après avoir annoncé vendredi soir la cession de sa filiale de vermouth et de vins pétillants Cinzano au groupe de spiritueux italien Caffo Group 1915 pour un montant de 100 millions d'euros.



Le périmètre de l'opération englobe également la marque de grappa et de mousseux Frattina.



Dans un communiqué, Campari explique que la transaction s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à se désengager de ses activités non stratégiques pour se concentrer sur ses marques principales, comme Aperol, SKYY, Wild Turkey ou Grand Marnier



Créé en 1757, Cinzano avait été racheté par Campari en 1999, tandis que Frattina avait été acquise en 2014 lors du rachat de Fratelli Averna.



En 2024, les ventes nettes de Cinzano et Frattina ont atteint 75 millions de dollar, après une croissance moyenne annuelle de 5% ces quatre dernières années.



Cela représente environ 2% des ventes totales du groupe.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF saluent un recentrage stratégique 'positif' mais aussi 'contraint' par les événements.



'Il faudra plus de cessions de cette taille pour se désendetter significativement', souligne la banque privée, qui fait valoir que le niveau d'endettement net du groupe atteint désormais près de 2,4 milliards d'euros, soit un ratio Dette nette/Ebitda ajusté de 3,3x.





Valeurs associées DAV CAM MIL 5,678 EUR MIL +1,21%