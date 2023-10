Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campari: le titre chute, un analyste abaisse son opinion information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 17:24









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 3,5% pénalisé par l'analyse d'Oddo. Dans une note sur les spiritueux, Oddo BHF dégrade son opinion sur Campari de 'neutre' à 'sous-performance', malgré un objectif de cours rehaussé de 8,1 à 11,2 euros, jugeant que sa résilience a été préservée et qu'il devrait donc moins profiter d'un rebond du secteur.



Soulignant que le secteur des spiritueux a été fortement attaqué depuis fin août, le bureau d'études y voit 'une opportunité de revenir sur des valeurs de qualité positionnées sur un secteur de croissance avec des fondamentaux attractifs'.



Oddo BHF privilégie les valeurs de qualité que sont selon lui Diageo et Pernod Ricard, avec une préférence pour ce dernier, et passe à 'surperformance' sur Rémy Cointreau, estimant que son fort derating 'offre une opportunité unique à court terme'.





