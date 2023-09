Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Campari: le titre chute, départ du directeur général en 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 16:12

(CercleFinance.com) - Le titre Campari accuse lundi la plus forte baisse de l'indice MIB ESG suite à l'annonce du prochain départ de son directeur général.



Vers 15h45, l'action du groupe de spiritueux italien chute de 5,1%, à contre-courant d'un marché boursier milanais en petite hausse de 0,2%.



La société a annoncé ce matin dans un communiqué que son directeur général Bob Kunze-Concewitz avait décidé de quitter ses fonctions en avril 2024 afin de consacrer plus de temps à ses passions et à sa famille.



Depuis son arrivée à la direction générale du groupe, il y a 16 ans, le cours de Bourse de Campari a été multiplié par plus de cinq, à la faveur d'une multiplication par trois du chiffre d'affaires.



Il a été à l'origine de 27 acquisitions depuis 2007 et du succès d'Aperol, dont les ventes ont été multipliées par 12 depuis 2007 pour devenir la première marque de l'entreprise.



Il est prévu qu'il devienne à compter de l'an prochain un administrateur de l'entreprise.



Campari a décidé de nommer un nouveau directeur général en la personne de Matteo Fantacchiotti, l'actuel responsable de ses activités en Asie précédemment passé chez Nestlé Waters, Diageo et Carlsberg.