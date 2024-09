Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Campari: Lagfin se renforce du capital, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 10:54









(CercleFinance.com) - Campari bondit à la Bourse de Milan jeudi matin près avoir annoncé que son actionnaire de référence, la holding luxembourgeoise Lagfin, avait prévu de se renforcer à son capital.



Dans un avis financier, Lagfin - qui contrôle déjà 51,4% des actions et 82,5% des droits de vote - manifeste son intention de faire l'acquisition de 100 millions de titres supplémentaires, soit une opération estimée à quelque 700 millions d'euros sur la base du cours de clôture d'hier soir.



La société en commandite par actions estime en effet que l'actuel cours de Bourse du groupe italien de vins et spiritueux ne reflète pas la valeur intrinsèque de l'entreprise.



Lagfin dit ainsi vouloir réaffirmer son engagement de long terme auprès de Campari, ainsi que son soutien à la stratégie mise en oeuvre par le groupe.



Après avoir atteint des plus hauts historiques en 2021, au moment de l'épidémie de Covid, le titre n'a cessé de perdre du terrain ces trois dernières années.



Le titre rebondit actuellement de 7,5%, mais accuse toujours un repli de 27% depuis le 1er janvier.





Valeurs associées DAV CAM MIL 7,64 EUR MIL +9,54%