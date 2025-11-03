Campari : la police italienne saisit 1,29 milliard d'euros d'actions, le titre chute

Des bouteilles Campari dans un bar du centre-ville de Milan

L'action Campari recule lundi après que la police fiscale italienne a déclaré vendredi saisir 1,29 milliard d'euros d'actions du groupe italien de spiritueux détenues par son actionnaire majoritaire, Lagfin, pour fraude fiscale présumée.

A Milan, vers 09h20 GMT, le titre abandonnait 2,62% à 5,88 euros, après avoir baissé de 5% à l'ouverture des marchés.

Vendredi, la police a déclaré saisir les actions Campari détenues par Lagfin après qu'une enquête a révélé 5,3 milliards d'euros de plus-values non déclarées, sur lesquelles Lagfin n'aurait pas payé l'impôt de sortie ('exit tax') prélevé sur les entreprises qui transfèrent leur résidence fiscale à l'étranger.

Lagfin, détenu par la famille italienne Garavoglia, a nié toute irrégularité.

"Bien que le groupe Campari lui-même ne soit pas impliqué, cette nouvelle risque de peser sur l'action, avec une incertitude qui persistera jusqu'à ce que le litige fiscal soit clarifié", selon une note JPMorgan.

Campari a fusionné sa holding d'origine, Alicros, dont le siège se trouve près de Milan, avec Lagfin, dont le siège se trouve au Luxembourg, en 2019. Les procureurs de Milan ont commencé à enquêter sur cette opération il y a un peu plus d'un an, a rapporté Reuters.

Lagfin a déclaré détenir plus de 80% des droits de vote de Campari, ce qui signifie que la saisie préventive n'affecterait pas sa position en tant qu'actionnaire de contrôle. Le montant saisi représente environ 17% des actions ordinaires de Campari, sur la base du cours de clôture de vendredi.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Elisa Anzolin ; édité par Augustin Turpin)