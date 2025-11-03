 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 148,69
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Campari : la police italienne saisit 1,29 milliard d'euros d'actions, le titre chute
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 10:31

Des bouteilles Campari dans un bar du centre-ville de Milan

Des bouteilles Campari dans un bar du centre-ville de Milan

L'action Campari recule lundi après que la police fiscale italienne a déclaré vendredi saisir 1,29 milliard d'euros d'actions du groupe italien de spiritueux détenues par son actionnaire majoritaire, Lagfin, pour fraude fiscale présumée.

A Milan, vers 09h20 GMT, le titre abandonnait 2,62% à 5,88 euros, après avoir baissé de 5% à l'ouverture des marchés.

Vendredi, la police a déclaré saisir les actions Campari détenues par Lagfin après qu'une enquête a révélé 5,3 milliards d'euros de plus-values non déclarées, sur lesquelles Lagfin n'aurait pas payé l'impôt de sortie ('exit tax') prélevé sur les entreprises qui transfèrent leur résidence fiscale à l'étranger.

Lagfin, détenu par la famille italienne Garavoglia, a nié toute irrégularité.

"Bien que le groupe Campari lui-même ne soit pas impliqué, cette nouvelle risque de peser sur l'action, avec une incertitude qui persistera jusqu'à ce que le litige fiscal soit clarifié", selon une note JPMorgan.

Campari a fusionné sa holding d'origine, Alicros, dont le siège se trouve près de Milan, avec Lagfin, dont le siège se trouve au Luxembourg, en 2019. Les procureurs de Milan ont commencé à enquêter sur cette opération il y a un peu plus d'un an, a rapporté Reuters.

Lagfin a déclaré détenir plus de 80% des droits de vote de Campari, ce qui signifie que la saisie préventive n'affecterait pas sa position en tant qu'actionnaire de contrôle. Le montant saisi représente environ 17% des actions ordinaires de Campari, sur la base du cours de clôture de vendredi.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Elisa Anzolin ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAMPARI
5,826 EUR MIL -3,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2025 à 10:31:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

1 commentaire

  • 11:13

    Voilà un État qui sait se faire respecter

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Images de la cérémonie d'investiture de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan le 3 novembre 2025 ( Tanzania Broadcasting Corporation (TBC) / - )
    Tanzanie : la présidente investie malgré les violences électorales
    information fournie par AFP 03.11.2025 12:00 

    Samia Suluhu Hassan a été investie lundi présidente de la Tanzanie, malgré les violences électorales ayant fait des centaines de morts selon l'opposition et un scrutin critiqué pour son grand manque de transparence, les autorités ayant aussi bloqué internet. Mme ... Lire la suite

  • cuve de méthaniers (Crédit: / crédit photo gtt)
    GTT, plus forte hausse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du 3 novembre 2025 -
    information fournie par AOF 03.11.2025 11:57 

    (AOF) - GTT (+7,07% à 11,895 euros) GTT est propulsé en tête du SBF 120 grâce à sa performance supérieure aux attentes au troisième trimestre de son exercice 2025 et au relèvement de ses objectifs annuels. Sur cette période, la société d'ingénierie navale a généré ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Une consolidation vers les supports est probable
    STELLANTIS (Milan) : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 03.11.2025 11:49 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • STEF : Sous les résistances, une consolidation est probable
    STEF : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 03.11.2025 11:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank