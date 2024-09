Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Campari: départ du directeur général, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 10:39









(CercleFinance.com) - Campari a annoncé mercredi le départ de son directeur général Matteo Fantacchiotti alors que ce dernier n'était en poste que depuis le mois d'avril, une décision inattendue qui faisait chuter son cours de presque 5% à la Bourse à Milan.



Le groupe italien de vins et spiritueux justifie le départ de son numéro un par des 'raisons personnelles', sans apporter davantage de précisions.



'Nous pensons qu'il est parti par choix, à la différence de ce qui s'est récemment passé chez Nestlé où le directeur général a été remercié par le conseil d'administration', réagissent les analystes de RBC.



'Le communiqué de presse ne fait aucune mention des performances actuelles au niveau de l'activité, ni d'un changement de perspectives, ce qui peut être considéré comme rassurant, en tout cas nous l'espérons', ajoute le courtier canadien.



Campari a annoncé avoir nommé Paolo Marchesini, l'actuel directeur financier et opérationnel, et Fabio Di Fede, le directeur du développement, en tant que co-directeurs généraux à titre intérimaire.



Un comité a par ailleurs été formé avec l'objectif d'identifier le successeur de Matteo Fantacchiotti en considérant à la fois des candidats internes et externes au groupe.





Valeurs associées DAV CAM MIL 6,98 EUR MIL -7,48%