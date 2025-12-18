Campari cède l'amaretto Averna et la liqueur Zedda Piras
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 11:25
Dans un communiqué, le groupe italien indique avoir conclu un contrat allant dans ce sens avec son compatriote Illva Saronno, déjà propriétaire, entre autres, de la liqueur Disaronno et des vins siciliens Florio et Duca di Salaparuta.
Campari avait dévoilé, lors de sa dernière journée d'investisseurs, un plan d'action visant à recomposer son portefeuille de marques, à réduire la complexité de ses activités et à favoriser son désendettement, un programme qui s'était déjà soldé par la vente de l'apéritif Cinzano.
Ses cessions d'actifs depuis le début de l'année totalisent désormais quelque 210 millions d'euros, pour une dette nette qui s'établissait encore à 2,24 milliards d'euros à la fin du mois de septembre.
Sur l'exercice écoulé, les ventes nettes réalisées par Averna et Zedda Piras ont atteint 26 millions d'euros.
La finalisation de l'opération est attendue dans le courant du premier semestre 2026.
Valeurs associées
|5,764 EUR
|MIL
|-0,03%
