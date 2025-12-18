CAMP4 Therapeutics chute après une vente d'actions de 30 millions de dollars et un accord avec GSK

18 décembre -

** Les actions de CAMP4 Therapeutics CAMP.O ont baissé de 6% en pré-marché à 6,70$ après avoir annoncé une levée de fonds de 30 millions de dollars et une collaboration stratégique avec le

** La société biopharmaceutique basée à Cambridge, au Massachusetts, annonce un placement de 5 millions d'actions à 6 $ pour le continu de () )

** Le prix de l'offre représente une décote de 15,8% par rapport à la dernière clôture de l'action.

L'action CAMP a augmenté au cours des 8 dernières séances, faisant plus que doubler en cours de route

** CAMP dit () qu'elle a conclu un accord avec GSK pour faire progresser les thérapeutiques ciblant l'ARN afin de développer des médicaments candidats pour de multiples cibles génétiques pertinentes pour les indications de maladies neurodégénératives et rénales

** Selon les termes de l'accord, CAMP recevra un paiement initial de 17,5 millions de dollars de GSK; CAMP est éligible pour recevoir jusqu'à 440 millions de dollars de paiements supplémentaires pour certaines étapes de développement et de commercialisation

** CAMP a ~46,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 334 millions de dollars

** La société est entrée en bourse en octobre 2024 après une introduction en bourse de 75 millions de dollars () au prix de 11 dollars

5 des 6 analystes notent CAMP "strong buy" ou "buy", 1 "hold"; leur PT médian est de 7,50 $, selon les données de LSEG