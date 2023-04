Camille Landais : «Une réforme des retraites, oui, mais cette réforme, non»

Camille Landais, président délégué du Conseil d’analyse économique. (© Eléonore De Bonneval)

Camille Landais, président délégué du Conseil d’analyse économique, a accordé un entretien au Revenu. Il revient sur la nécessité d'une réforme des retraites, mais pas celle récemment votée par le gouvernement.

Camille Landais est professeur d’économie à la London School of Economics and Political Science et directeur du Public Economics Programme du Center for Economic Policy Research (CEPR). Il est affilié à l’Institut des politiques publiques, à l’Institute for Fiscal Studies, à l’IZA Institute of Labor Economics et à l’European Economic Association – au conseil de laquelle il siège. Ses recherches portent sur les finances publiques et l’économie du travail et ses articles ont été publiés dans diverses revues de premier plan comme l’American Economic Review ou le Quarterly Journal of Economics. Il est coauteur de Pour une révolution fiscale, avec Thomas Piketty et Emmanuel Saez (Seuil). En 2016, il a reçu le prix du meilleur jeune économiste français et le Philip Leverhulme Prize in Economics.

Vos dernières études semblent vouloir conjuguer croissance et lutte contre les inégalités. C’est la toile de fond de vos réflexions ?

Camille Landais : Le Conseil d’analyse économique n’a pas vocation à prôner une quelconque ligne de politique économique. Nous nous penchons plutôt sur des questions telles que la compatibilité de notre mode de croissance avec la transition écologique. Sans que nous en appelions à la décroissance, je pense que la réponse à cette question est clairement négative. Plusieurs de nos travaux portent sur des questions de redistribution qui sont, par nature, au