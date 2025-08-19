Cameron LNG est en maintenance, les cargaisons ne sont pas affectées, selon la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les flux de gaz naturel vers l'installation d'exportation de GNL de Cameron en Louisiane étaient considérablement réduits pour la deuxième journée consécutive mardi pour une maintenance à court terme, a déclaré la société.

Les flux de gaz vers l'installation, la quatrième en importance aux États-Unis, étaient réduits à 1,3 milliard de pieds cubes (bcf) par rapport à la consommation habituelle de 2 bcfd, ce qui suggère qu'au moins une de ses usines - également appelées trains - était en panne, d'après les données de LSEG.

Cameron LNG est détenu en majorité par Sempra Infrastructure

SRE.N et a aidé les États-Unis à devenir le premier exportateur mondial de gaz super réfrigéré depuis 2023.

La société a indiqué qu'elle avait entamé une courte maintenance programmée lundi, mais que les exportations de l'usine ne seraient pas affectées.

"Bien que la production de GNL et les flux de gaz d'alimentation soient plus faibles pendant la période de maintenance, nous ne prévoyons pas de perturbation dans le chargement des cargaisons de GNL", a déclaré un porte-parole de la société mardi. La production journalière de gaz d'alimentation pour l'exportation de GNL était en passe d'atteindre 15,3 milliards de pieds cubes par jour mardi, contre 14,2 milliards de pieds cubes par jour lundi, son niveau le plus bas depuis deux semaines, en raison de réductions dans plusieurs usines. Les usines comprenaient Sabine Pass de Cheniere Energy LNG.N 4,5 bcfd en Louisiane, l'usine de Cameron LNG de 2,0 bcfd en Louisiane et l'usine de Freeport LNG de 2,1 bcfd au Texas.