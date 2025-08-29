Cameco signale un impact sur la production en 2025 en raison des retards dans la transition de la mine de McArthur River

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur canadien d'uranium Cameco Corp CCO.TO a déclaré jeudi que les retards de développement dans la transition de la mine de McArthur River en Saskatchewan vers de nouvelles zones minières devraient avoir un impact sur ses prévisions de production pour 2025.

La société a cité des risques tels que les retards de développement et le moment prévu pour la congélation du sol lors de la transition de la mine vers deux nouvelles zones minières.

En outre, les défis liés à l'accès à une main-d'œuvre qualifiée et au calendrier de mise en service de nouveaux équipements personnalisés constituent également des risques potentiels.

"La production de l'exploitation McArthur River/Key Lake devrait maintenant se situer entre 14 et 15 millions de livres de concentré d'uranium (U3O8)", a déclaré la société, ajoutant que cette projection de production était inférieure à sa prévision précédente de 18 millions de livres.

Cameco a également déclaré qu'elle n'a pas été en mesure d'atténuer complètement l'impact des retards de développement et du gel du sol plus lent que prévu au cours du premier semestre de cette année.

Toutefois, les bonnes performances de la mine de Cigar Lake pourraient compenser en partie le report de la production de McArthur River, selon le communiqué.