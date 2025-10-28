 Aller au contenu principal
Cameco Corp progresse grâce à un partenariat avec les États-Unis pour un projet de 80 milliards de dollars dans le domaine de l'énergie nucléaire
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions cotées aux Etats-Unis du fournisseur canadien d'uranium Cameco Corp CCO.TO CCJ.N augmentent de 13,5 % à 98,35 $ avant la mise sur le marché

** La société, de concert avec Brookfield Asset Management

BAM.TO et Westinghouse Electric Company, conclut un partenariat avec le gouvernement américain afin d'accélérer le déploiement de l'énergie nucléaire

** Le partenariat vise à construire de nouveaux réacteurs nucléaires d'une valeur d'au moins 80 milliards de dollars dans tout le pays

** Les réacteurs devraient produire une énergie fiable et sûre pour le réseau électrique américain, pour les opérations des centres de données et pour la capacité de calcul

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 68,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CAMECO
121,260 CAD TSX -1,73%
CAMECO
86,640 USD NYSE -1,69%
