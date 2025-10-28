 Aller au contenu principal
Cameco atteint un niveau record grâce à un partenariat avec les États-Unis pour un projet de 80 milliards de dollars dans le domaine de l'énergie nucléaire
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions du fournisseur canadien d'uranium Cameco Corp CCO.TO ont bondi de22,2 % pour atteindre un sommet historique de 148,16 $CAN

** La société, de concert avec Brookfield Asset Management

BAM.TO et Westinghouse Electric Company, a conclu un partenariat avec le gouvernement américain afin d'accélérer le déploiement de l'énergie nucléaire

** Le partenariat vise à construire de nouveaux réacteurs nucléaires d'une valeur d'au moins 80 milliards de dollars dans tout le pays

** Les réacteurs devraient produire une énergie fiable et sûre pour le réseau électrique américain, pour les opérations des centres de données et pour la capacité de calcul

** Nous pensons que le partenariat annoncé entre Cameco, Brookfield et le gouvernement américain pour soutenir le déploiement de la technologie des réacteurs Westinghouse aux États-Unis est positif pour Cameco et les actions devraient être en hausse aujourd'hui sur la nouvelle", dit l'analyste de RBC Capital Markets

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de98,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CAMECO
148,900 CAD TSX +22,79%
