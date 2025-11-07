Camden revoit à la hausse ses prévisions de FFO de base pour l'ensemble de l'année en raison des perspectives de croissance des loyers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Camden Property Trust a relevé jeudi le point médian de ses prévisions annuelles pour les fonds d'exploitation de base, grâce à une croissance soutenue des loyers dans un contexte de resserrement de l'offre de logements sur ses principaux marchés.
Camden possède et gère environ 60 000 unités d'appartements à travers les États-Unis dans plus de 175 propriétés.
La société prévoit pour 2025 un FFO de base de 6,83 à 6,87 dollars par action, dont le point médian est supérieur à ses prévisions antérieures.
Le FFO ajusté de base du troisième trimestre, une mesure de performance clé pour les FPI, était de 1,43 $ par action, en baisse par rapport à 1,48 $ par action l'année précédente.
Les actions de la société d'investissement immobilier basée à Houston étaient en légère hausse dans les échanges prolongés.
