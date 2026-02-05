Camden Property prévoit pour l'ensemble de l'année des fonds d'exploitation de base inférieurs aux estimations en raison de la baisse des loyers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Camden Property CPT.N a prévu pour l'ensemble de l'année des fonds d'exploitation de base inférieurs aux estimations des analystes, jeudi, alors que la société est confrontée à la baisse des taux de nouveaux baux et à une croissance tiède des revenus de l'immobilier.

Les sociétés d'investissement immobilier s'apprêtent à vivre une année 2026 difficile, car des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps, une demande plus faible dans les principaux segments immobiliers et une offre excédentaire persistante dans des domaines tels que le segment multifamilial continuent de comprimer les performances opérationnelles.

La société d'investissement immobilier basée au Texas possède et gère plus de 59 210 appartements à travers les États-Unis.

Les taux effectifs des nouveaux baux de Camden Property ont continué à se détériorer au quatrième trimestre, chutant de 5,3 % par rapport à une baisse de 4,7 % au cours de la même période de l'année précédente.

La société prévoit des fonds d'exploitation de base pour 2026 - une mesure clé de la performance d'une FPI - entre 6,60 et 6,90 dollars par action, en dessous des attentes des analystes de 6,91 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit également que le FFO de base du premier trimestre se situera entre 1,64 $ et 1,68 $ par action, ce qui est inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 1,71 $ par action.

Pour le trimestre se terminant le 31 décembre, la société a déclaré un FFO de base de 1,76 $ par action, contre 1,73 $ par action un an plus tôt.

Les recettes provenant des biens immobiliers au cours du quatrième trimestre ont augmenté d'environ 1,2 % pour atteindre 390,79 millions de dollars.

La société a déclaré un bénéfice par action de 1,44 $ au cours du trimestre, contre 37 cents un an plus tôt.