Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cambodge-L'ancien commandant de prison des Khmers Rouges, Douch, est mort Reuters • 02/09/2020 à 03:03









PHNOM PENH, 2 septembre (Reuters) - Douch, qui était en charge du plus redoutable centre de détention durant le régime des Khmers Rouges, est décédé mercredi au Cambodge, a indiqué un porte-parole du tribunal qui avait condamné Douch pour crimes de guerre. Douch, âgé de 77 ans, fût le premier commandant khmer rouge à être condamné en 2010 pour des crimes contre l'humanité. Il purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité. Le porte-parole du tribunal soutenu par les Nations unies a indiqué que Douch était mort "ce matin à 00h52 (17h52 GMT mardi)", ajoutant ne pas pouvoir donner de détails sur les causes du décès. (Chan Thul Prak; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.