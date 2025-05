Calme sur les Bourses européennes : les droits de douane rétablis par un cour d'appel

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note calme en ce lendemain de l'Assomption. Une cour d'appel fédérale de Washington a rétabli hier les taxes douanières dites "réciproques" annoncées en avril par Donald Trump, au lendemain d'une décision de justice ordonnant le blocage de ces droits de douane au motif que le président américain a outrepassé son autorité. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi de l'indice d'inflation PCE, mesure privilégiée par la Fed. Côté valeurs, le directeur adjoint de Danone a annoncé son départ de l'entreprise.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom, spécialiste mobilité durable et intelligente, a annoncé hier la commande de 19 voitures Innovia APM R supplémentaires par l'aéroport international de Denver. Cette levée d'options portera à 45 le nombre total de voitures livrées. Les voitures de ces navettes automatisées seront produites et testées en Amérique du Nord, sur le site Alstom de West Mifflin, en Pennsylvanie. La valeur totale de cette levée d'options s'élève à plus de 69 millions de dollars.

Danone

Danone annonce que Shane Grant, DGA Groupe, DG Amériques et DG Produits laitiers et d’origine végétale, et Global Sales - également membre du comité exécutif de Danone - a choisi de poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle en dehors de l'entreprise. Son départ sera effectif le 13 juin 2025. Dans l’immédiat, Véronique Penchienati-Bosetta, Directrice Générale Adjointe du groupe, reprendra les responsabilités de Shane, en plus de celles qu’elle assume actuellement.

EuropaCorp

EuropaCorp s'est hissé hier parmi les plus fortes hausses du marché SRD. Sur l'exercice 2024/2025, clos le 31 mars, EuropaCorp a enregistré un chiffre d'affaires en repli de 11% à 31,6 millions d'euros. Si les ventes internationales du producteur et distributeur d'œuvres cinématographiques ont progressé de 26% à 22 millions d'euros, celles du segment Télévision & SVOD ont chuté de 61% à 5,2 millions d'euros.

STMicroelectronics

STMicroelectronics a figuré hier parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la faveur des solides résultats trimestriels publiés la veille par le géant américain des semi-conducteurs, Nvidia. De son côté, Soitec, sous pression mercredi après le retrait de ses perspectives, a également bénéficié de cet élan. "La demande mondiale pour l'infrastructure d'IA de Nvidia est incroyablement forte", a déclaré Jensen Huang, le DG de Nvidia.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 1,1% en avril après +0,9% le mois précédent. Elles étaient attendues en hausse de 0,2%.

En Allemagne, l'inflation en mai sera connue à 14h00.

Aux Etats-Unis, le revenu et consommation des ménages en avril et l'indice des prix PCE en avril seront publiés à 14h30 avant l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en mai à 15h45.

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mai sera communiquée à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,26% à 1,1344 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont finalement terminé dans le rouge après avoir évolué la majorité de la séance en zone positive. Les investisseurs ont salué le coup de théâtre judiciaire sur les droits de douane, un tribunal américain ayant statué contre la plupart des taxes imposées par le président Trump. Sur le front des statistiques, l'économie américaine s'est contractée un peu moins que prévu au premier trimestre. Côté valeurs, STMicroelectronics et Soitec ont été soutenus par les résultats de Nvidia. Le CAC 40 a reculé de 0,11% à 7779 points et l'EuroStoxx 50 de 0,02% à 5377 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé dans le vert alors qu'un tribunal américain a statué contre la plupart des droits de douane du président Trump. D'autre part, le géant de l'intelligence artificielle Nvidia a fini en hausse en Bourse après avoir publié des ventes trimestrielles supérieures aux attentes. L'économie américaine s'est contractée un peu moins que prévu au premier trimestre. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi de l'indice d'inflation PCE, mesure privilégiée par la Fed. Le Dow Jones a progressé de 0,28% à 42215 points et le Nasdaq a gagné 0,39% à 19175 points.