Calme en vue avec la fermeture de Wall Street

(AOF) - Les places européennes sont attendues en légère hausse ce matin à l’ouverture. Le calme devrait régner faute de publication macro-économique d’envergure et surtout avec l’absence des investisseurs américains pour qui c’est un jour férié aujourd’hui : ils célèbrent le President’s Day. Dans ces conditions, selon les futures sur indices, le CAC 40 devrait débuter la semaine sur un gain de 0,20%, le DAX 40 à Francfort devrait progresser de 0,25%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait être plus prudent avec une hausse de seulement 0,08%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Groupe DLSI

Groupe DLSI, un opérateur spécialisé en solutions d'emplois de types CDI, CDD et Intérim a dévoilé un chiffre d'affaires annuel de 214,3 millions d'euros, contre 211,9 MEUR un an plus tôt. Ce niveau fait ressortir une progression de 1,2%, à taux de change courant, et de +0,3% à change constant. La baisse de chiffre d'affaires en France est à mettre en perspective avec le baromètre du Prism'emploi, qui fait état d'un recul de 4,8% au 30 novembre 2025 par rapport à la moyenne des onze premiers mois de l'année 2024, tant sur les emplois que sur les CDI Intérimaires.

Rubis

Le Collège de la Gérance de Rubis, réuni le 6 janvier 2026, a décidé de procéder à une opération d'actionnariat salarié "Rubis Avenir 2026". Cette opération sera réalisée par voie de cession par la société d'actions auto-détenues au profit des adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise des sociétés du groupe ayant leur siège sur le territoire français.

Sanofi

Sanofi a révélé des résultats de l’étude sur le Beyfortus dans la revue The Lancet Infectious Diseases. Le programme universel de vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS) à l’aide du Beyfortus de Sanofi, a révélé une réduction statistiquement significative des hospitalisations liées au VRS pendant la deuxième saison de VRS chez les nourrissons immunisés pendant leur première saison.

Valneva

La Commission britannique des médicaments à usage humain a mis à jour ses recommandations concernant le vaccin Ixchiq de Valneva, contre le chikungunya. Elle a décidé de restreindre l'utilisation du produit aux personnes de plus de 60 ans présentant certaines conditions de santé. L'agence de santé britannique, la MHRA, a toutefois confirmé que le profil bénéfice-risque d'Ixchiq demeure favorable pour les personnes de 18 à 59 ans qui sont exposées au risque d'infection par ce virus et qui ne présentent pas les conditions médicales sous-jacentes contre indiquées.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est programmée ce lundi.

Sur le marché des devises, l'euro est en léger repli (-0,07%) face au billet vert et se négocie contre 1,1864 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a conclu la séance de vendredi en petite forme, en passant l'intégralité de la journée sous sa ligne de flottaison pour finir sur un repli de 0,35%, à 8 311,74 points. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 affiche une hausse de 0,46%, son deuxième exercice hebdomadaire dans le vert à la suite, une première depuis le 9 janvier. L'indice phare parisien s'est offert un plus haut historique en séance à 8 437,35 points ce jeudi.

Hier à Wall Street

Vendredi soir, les indices américains ont terminé la séance autour de leur point d’équilibre. Le ralentissement observé au niveau de l’inflation, après la publication de l’indice des prix à la consommation du mois de janvier, n’a pas réussi à compenser les craintes entourant les valeurs technologiques liées à l’intelligence artificielle. Le Dow Jones a gagné 0,10%, à 49 500,93 points, le S&P 500 a grappillé 0,05%, à 6 836,17 points, alors que le Nasdaq Composite a cédé 0,22%, à 22 546,67 points.