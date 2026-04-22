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Calix en perte de vitesse, les coûts des mémoires pesant sur les prévisions de marge
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 11:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** L'action de Calix, fournisseur de plateformes logicielles et d'informatique en nuage, chute de 7,1 % à 46,05 $ avant le marché

** Les marges brutes devraient baisser de 50 à 150 points de base en 2026, contre une expansion de 100 à 200 points de base attendue plus tôt - Co

** La marge brute ajustée du T2 se situe entre 54,25 % et 57,25 %, en baisse par rapport aux 59 % du T1, principalement en raison de la surcharge des composants de mémoire - co ** J.P.Morgan réduit le PT de 70 $ à 65 $ en raison des vents contraires sur les marges qui réduisent les attentes de bénéfices à court terme, mais s'attend à une meilleure répercussion sur les revenus une fois que les vents contraires liés à la mémoire auront disparu ** La société augmente son autorisation de rachat d'actions de 100 millions de dollars après que les bénéfices du premier trimestre ont dépassé les estimations

** Sept analystes considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, un "conservée", PT médian à 70 $ - Données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, CALX a baissé de plus de 6 %

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