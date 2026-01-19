CALIBRE (ex CYBERGUN) : Stabilisation de l'actionnariat après les dernières opérations financières et fin des instruments dilutifs

19 janvier 2026

CALIBRE fait un point sur la structure de son actionnariat après les dernières opérations financières réalisées fin 2025 qui ont contribué à doter la Société d'un bilan sain, d'un actionnariat stable et de mettre fin aux instruments dilutifs.

Dans ce cadre, la Société a notamment renforcé sa structure financière grâce à l'exercice des BSA 2022 et constaté l'émission d'actions au profit de certains managers de la Société au résultat d'une attribution gratuite décidée au cours de l'exercice 2024.

A l'issue de ces opérations, le capital de CALIBRE est composé de 33 411 657 993 actions, dont 7,81% détenus par les managers. Ces derniers sont engagés à conserver les titres attribués durant au-moins 1 an.

CALIBRE compte également un actionnaire de référence, qui ne fait pas partie de la direction de la Société et n'est pas non plus un bailleur de fonds historique, qui annonce contrôler, directement et indirectement, 45,05% du capital et déclare s'inscrire dans une démarche de stabilité et de long terme. Le management de CALIBRE est toujours en pourparlers avec cet actionnaire au sujet de l'avenir de la Société, comme indiqué dans les communiqués de presse du 28 mai [1] et du 3 juin 2025 [2] , et tiendra le marché informé en tant que de besoin.

A la date du 14 janvier 2026, les ultimes instruments dilutifs encore en circulation (BSA K2A et BSA K2B ) ne pourraient donner lieu qu'à la création d'un maximum de 154 actions nouvelles et il n'y a plus de contrat de financement (à prix variable ou autre).

A propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 202', CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 44 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Annexes :

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote 31/12/2025 33 411 657 993 Théoriques 33 421 633 947 Exerçables [3] 33 421 633 947

Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2025, le nombre d'actions émis chaque mois par la Société se décompose comme suit :

Libellé BSA 2022 BSA Autres AGA TOTAL Janvier -2025 - - - - Février -2025 - - - - Mars-2025 2 173 550 572 1 802 - 2 173 552 374 Avril -2025 861 343 309 - - 861 343 309 Mai-2025 1 004 177 223 - - 1 004 177 223 Juin-2025 383 320 483 - - 383 320 483 Juillet-2025 6 608 098 - - 6 608 098 Aout-2025 - - - Septembre 2025 33 897 040 - - 33 897 040 Octobre 2025 73 929 490 - - 73 929 490 Novembre 2025 3 856 905 839 - - 3 856 905 839 Décembre 2025 15 189 715 940 - 2 608 764 399 17 798 480 339

Avertissement :

La société CYBERGUN rappelle que des bons de souscription d'actions (BSA) sont en circulation. Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution, en raison du grand nombre de titres pouvant être émis en cas d'exercice de tout ou partie de ces bons par leur(s) porteur(s).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la Société admise à la négociation qui a émis de telles valeurs mobilières.

Un suivi de ces BSA est disponible sur le site de la Société : www.cybergun.com/bsa/

[3] Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.