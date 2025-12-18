CALIBRE (ex CYBERGUN) : CALIBRE présente son nouveau profil financier

Périmètre stabilisé et rentable autour de l'activité Militaire et Défense d'ARKANIA et de l'activité Civil B2C d' evike-europe.com ;

; Produits à recevoir des activités arrêtées et allongement de la maturité de la dette financière ;

Renforcement de la trésorerie grâce aux BSA émis en 2022.

18 décembre 2025

CALIBRE, acteur mondial du tir, dévoile son nouveau profil financier à la suite des nombreuses opérations structurantes réalisées au cours des derniers mois.

PÉRIMÈTRE STABILISÉ ET ACTIVITÉ RENTABLE

Le périmètre d'activité du Groupe est désormais stabilisé autour d'ARKANIA, la branche Militaire et Défense, et d' evike-europe.com , le site e-commerce d'AirSoft.

Au 1 er semestre 2025, ces entités ont généré un chiffre d'affaires de 11,7 MEUR et un résultat d'exploitation de +1,0 MEUR (hors coûts centraux estimés à environ 1,1 MEUR sur la période avant optimisation des surfaces locatives notamment).

Conformément au projet annoncé début octobre, pour accompagner la forte dynamique de croissance de l'activité Civil B2C, EVIKE a manifesté son soutien à la stratégie du Groupe par deux actions fortes : d'une part en investissant 2 MEUR pour soutenir le déploiement du site evike-europe.com et d'autre part en montant à 50% du capital de la Société opérant le site.

PRODUITS À RECEVOIR DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES ET ALLONGEMENT DE LA MATURITÉ DE LA DETTE FINANCIÈRE

Désormais concentré sur ses activités dynamiques et rentables, CALIBRE a également optimisé sa structure financière.

Ainsi, le désengagement du pôle Civil B2B au profil d'EVIKE a déjà contribué à la réduction de l'endettement financier net au cours du 1 er semestre (5,6 MEUR de dettes nettes à fin juin 2025 contre 6,7 MEUR à fin décembre 2024). Les cessions d'actifs programmées doivent encore permettre d'encaisser environ 3,5 MEUR en 2026 et 2027.

Dans le même temps, HBR Investment Group a accepté de reporter à fin 2028 l'échéance de remboursement d'une dette obligataire de 2,8 MEUR (en valeur nominale) dont la maturité initiale était en janvier 2026.

RENFORCEMENT DE LA TRÉSORERIE

Enfin, CALIBRE a lancé ce mercredi 19 novembre et jusqu'au 12 décembre inclus une opération autour de ses BSA 2022 déjà en circulation. Cette opération a permis de renforcer la trésorerie de la Société de 0,7 MEUR [1] , par la création de 18 624 493 390 actions nouvelles, tout en réduisant de 40% la dilution potentielle.

A propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2024, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 44 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALIBR) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Avertissement :

La société CALIBRE rappelle que des bons de souscription d'actions (BSA) sont en circulation. Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution, en raison du grand nombre de titres pouvant être émis en cas d'exercice de tout ou partie de ces bons par leur(s) porteur(s).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la Société admise à la négociation qui a émis de telles valeurs mobilières.

Un suivi de ces BSA est disponible sur le site de la Société : www.cybergun.com/bsa/

[1] Montants bruts avant prise en compte des frais relatifs à l'opération.