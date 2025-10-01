CALIBRE (ex CYBERGUN) : CALIBRE fait le point sur les dernières avancées de son pôle Civil

1 er octobre 2025

CALIBRE, acteur mondial du tir, publie un point d'étape sur les avancées de son pôle Civil.

Pour mémoire, CALIBRE est entré en septembre 2024 dans un processus de désengagement progressif de ses activités dans le domaine de l'AirSoft (pôle Civil B2B et B2C) dans le cadre d'un partenariat stratégique avec la société EVIKE. Un contrat de cession d'actifs du pôle Civil B2B a été signé et concerne essentiellement le stock des produits, ainsi que des droits de propriété intellectuelle, en cours de transfert.

Cette opération aura permis d'encaisser plus de 2 MEUR d'ici à la fin de l'année 2025 et plus de 1 MEUR par an au cours des 3 prochaines années. A ces montants s'ajouteront les stocks repris, hors produits vendus directement par CALIBRE, pour un montant de plus de 3 MEUR d'ici à la fin de l'année 2025.

Ainsi, CALIBRE confirme son ambition de valoriser l'ensemble des actifs du pôle Civil B2B, y compris les stocks vendus en direct, à plus de 9 MEUR.

Parallèlement, les deux partenaires avaient engagé des discussions en vue d'une cession par CALIBRE du contrôle du site Internet Civil B2C evike-europe.com . Ce dernier a généré un chiffre d'affaires de 1,2 M€ en 2024 et devrait franchir la barre des 2 MEUR en 2025. Pour accompagner cette forte dynamique de croissance qui devrait permettre à l'activité d'être rentable, EVIKE a décidé d'investir 2 MEUR en échange de 50% du capital de la société opérant le site evike-europe.com [1] .

CALIBRE confirme ainsi son ambition stratégique de se recentrer progressivement sur ses activités dans le domaine Militaire tout en valorisant au mieux ses actifs dans le domaine Civil.

A propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2024, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 44 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALIBR) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

[1] Opération en cours et qui donnera lieu à une nouvelle communication à l'occasion de sa finalisation