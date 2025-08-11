CaliberCos Inc devrait afficher une perte de 94 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* CaliberCos Inc CWD.OQ CWD.O devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Scottsdale en Arizona devrait annoncer une baisse de 27,5% de ses revenus à 5,933 millions de dollars contre 8,18 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour CaliberCos Inc est une perte de 94 cents par action.

*

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour CaliberCos Inc est de 38,00 $, soit environ 93,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,60 $

11 août - Ce résumé a été généré par la machine le 11 août à 20:15 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)