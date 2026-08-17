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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 08:19
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date zone indice période
17/08/2026 Japon Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q2
Japon Croissance Du Pib Annualisé Prel Q2
Etats-Unis Indice Empire State Manufacturing août
Etats-Unis Indice du marché de logement NAHB août
Etats-Unis Transactions nettes à long-terme (TIC) juin
18/08/2026 Royaume Uni Evolution de l'emploi juin
Royaume Uni Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) juin
Royaume Uni Taux De Chômage juin
Espagne Balance Commerciale juin
Europe UEM Indice Du Sentiment Économique ZEW août
Allemagne Indice Du Sentiment Économique ZEW août
Etats-Unis Mises En Chantier (Mensuel) juillet
Etats-Unis Mises en chantier juillet
Etats-Unis Prix À L'Importation (Mensuel) juillet
Etats-Unis Permis de Construire Prél juillet
Etats-Unis Permis de construire (mensuel) Prel juillet
Etats-Unis Prix À L'Exportation (Mensuel) juillet
Etats-Unis Production Industrielle (Mensuel) juillet
Etats-Unis Promesses De Ventes (Mensuel) juillet
Etats-Unis Promesses De Ventes (Annuel) juillet
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 14 août
19/08/2026 Japon Les Commandes De Machines (Mensuel) juin
Japon Les Commandes De Machines (Annuel) juin
Royaume Uni Taux D'Inflation De Base (Annuel) juillet
Royaume Uni Taux d'Inflation (Annuel) juillet
Royaume Uni Taux d'inflation (Mensuel) juillet
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 14 août
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 14 août
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 14 août
Etats-Unis Procès-verbaux du FOMC
Europe UEM Prix à la consommation juillet
20/08/2026 Japon Balance Commerciale juillet
Japon Exportations (Annuelle) juillet
Allemagne Prix à la production (Annuel) juillet
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 15 août
Etats-Unis Indice manufacturier Fed de Philadelphie août
Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board juillet
21/08/2026 Royaume Uni Gfk De Confiance Des Consommateurs août
Japon Taux D'Inflation De Base (Annuel) juillet
Japon Taux d'Inflation (Annuel) juillet
Japon Indice PMI Services Flash août
Japon Indice PMI Manufacturier Flash août
Royaume Uni Ventes au Détail (annuel) juillet
Royaume Uni Ventes au détail (mensuel) juillet
France Confiance Des Entreprises août
France Indice PMI Manufacturier Flash août
France Indice PMI Services Flash août
France Indice PMI Composite Flash août
Allemagne Indice PMI Manufacturier Flash août
Allemagne Indice PMI Services Flash août
Allemagne Indice PMI Composite Flash août
Europe UEM Indice PMI Manufacturier Flash août
Europe UEM Indice PMI Services Flash août
Europe UEM Indice PMI Composite Flash août
Royaume Uni Indice PMI Services Flash août
Royaume Uni Indice PMI Manufacturier Flash août
Royaume Uni Cbi Industriels Tendances Commandes août
Etats-Unis Indice PMI Services Flash août
Etats-Unis Indice PMI Manufacturier Flash août
Etats-Unis Indice PMI Composite Flash août
Europe UEM Confiance des consommateurs Flash août
24/08/2026 Etats-Unis Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago juillet
25/08/2026 France Confiance Des Consommateurs août
Allemagne Ifo Climat Des Affaires août
Etats-Unis Indice S§P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) juin
Etats-Unis Ventes De Logements Neufs juillet
Etats-Unis Ventes De Logements Neufs (Mensuel) juillet
Etats-Unis Confiance Des Consommateurs - Conference Board août
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 21 août
26/08/2026 Royaume Uni Cbi Statistique Du Commerce août
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 21 août
Etats-Unis Dépenses Personnelles (Mensuel) juillet
Etats-Unis Bénéfices Des Sociétés (Trimestriel) Prel Q2
Etats-Unis Revenu Personnel (Mensuel) juillet
Etats-Unis Indice Des Prix PCE (Mensuel) juillet
Etats-Unis Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) juillet
Etats-Unis Commandes De Biens Durables (Mensuel) juillet
Etats-Unis Indice Des Prix PIB (Trimestriel) 2nd Est Q2
Etats-Unis Indice Des Prix PCE (Annuel) juillet
Etats-Unis Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) juillet
Etats-Unis Croissance Du PIB (Trimestriel) 2ème Est Q2
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 21 août
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 21 août
27/08/2026 Japon Discours de Himino de la BoJ
Allemagne Gfk De Confiance Des Consommateurs septembre
France La Demande De Prestations De Chômage juillet
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 22 août
Etats-Unis Balance des marchandises Trade Adv juillet
Etats-Unis Stocks en Gros (mensuel) Adv juillet
Etats-Unis Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv juillet
28/08/2026 Japon Taux De Chômage juillet
Japon Mises En Chantier (Annuel) juillet
Japon Confiance Des Consommateurs août
Royaume Uni Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) août
Royaume Uni Prix Des Logements Nationwide (Annuel) août
France Taux D'Inflation (Annuel) Prel août
France Taux D'Inflation (Mensuel) Prel août
Espagne Taux D'Inflation (Mensuel) Prel août
Espagne Taux D'Inflation (Annuel) Prel août
Allemagne Evolution du nombre de chômeurs août
Allemagne Personnes aux chômages août
Allemagne Taux De Chômage août
Europe UEM Sentiment Économique août
Espagne Confiance Des Entreprises août
Etats-Unis Indice Chicago PMI août
Etats-Unis Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs août
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