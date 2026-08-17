Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|17/08/2026
|Japon
|Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel
|Q2
|Japon
|Croissance Du Pib Annualisé Prel
|Q2
|Etats-Unis
|Indice Empire State Manufacturing
|août
|Etats-Unis
|Indice du marché de logement NAHB
|août
|Etats-Unis
|Transactions nettes à long-terme (TIC)
|juin
|18/08/2026
|Royaume Uni
|Evolution de l'emploi
|juin
|Royaume Uni
|Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An)
|juin
|Royaume Uni
|Taux De Chômage
|juin
|Espagne
|Balance Commerciale
|juin
|Europe UEM
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|août
|Allemagne
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|août
|Etats-Unis
|Mises En Chantier (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|juillet
|Etats-Unis
|Prix À L'Importation (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Permis de Construire Prél
|juillet
|Etats-Unis
|Permis de construire (mensuel) Prel
|juillet
|Etats-Unis
|Prix À L'Exportation (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Production Industrielle (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Annuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|14 août
|19/08/2026
|Japon
|Les Commandes De Machines (Mensuel)
|juin
|Japon
|Les Commandes De Machines (Annuel)
|juin
|Royaume Uni
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|juillet
|Royaume Uni
|Taux d'Inflation (Annuel)
|juillet
|Royaume Uni
|Taux d'inflation (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|14 août
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|14 août
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|14 août
|Etats-Unis
|Procès-verbaux du FOMC
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|juillet
|20/08/2026
|Japon
|Balance Commerciale
|juillet
|Japon
|Exportations (Annuelle)
|juillet
|Allemagne
|Prix à la production (Annuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|15 août
|Etats-Unis
|Indice manufacturier Fed de Philadelphie
|août
|Etats-Unis
|Indicateur avancé du Conference Board
|juillet
|21/08/2026
|Royaume Uni
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|août
|Japon
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|juillet
|Japon
|Taux d'Inflation (Annuel)
|juillet
|Japon
|Indice PMI Services Flash
|août
|Japon
|Indice PMI Manufacturier Flash
|août
|Royaume Uni
|Ventes au Détail (annuel)
|juillet
|Royaume Uni
|Ventes au détail (mensuel)
|juillet
|France
|Confiance Des Entreprises
|août
|France
|Indice PMI Manufacturier Flash
|août
|France
|Indice PMI Services Flash
|août
|France
|Indice PMI Composite Flash
|août
|Allemagne
|Indice PMI Manufacturier Flash
|août
|Allemagne
|Indice PMI Services Flash
|août
|Allemagne
|Indice PMI Composite Flash
|août
|Europe UEM
|Indice PMI Manufacturier Flash
|août
|Europe UEM
|Indice PMI Services Flash
|août
|Europe UEM
|Indice PMI Composite Flash
|août
|Royaume Uni
|Indice PMI Services Flash
|août
|Royaume Uni
|Indice PMI Manufacturier Flash
|août
|Royaume Uni
|Cbi Industriels Tendances Commandes
|août
|Etats-Unis
|Indice PMI Services Flash
|août
|Etats-Unis
|Indice PMI Manufacturier Flash
|août
|Etats-Unis
|Indice PMI Composite Flash
|août
|Europe UEM
|Confiance des consommateurs Flash
|août
|24/08/2026
|Etats-Unis
|Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago
|juillet
|25/08/2026
|France
|Confiance Des Consommateurs
|août
|Allemagne
|Ifo Climat Des Affaires
|août
|Etats-Unis
|Indice S§P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel)
|juin
|Etats-Unis
|Ventes De Logements Neufs
|juillet
|Etats-Unis
|Ventes De Logements Neufs (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Confiance Des Consommateurs - Conference Board
|août
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|21 août
|26/08/2026
|Royaume Uni
|Cbi Statistique Du Commerce
|août
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|21 août
|Etats-Unis
|Dépenses Personnelles (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Bénéfices Des Sociétés (Trimestriel) Prel
|Q2
|Etats-Unis
|Revenu Personnel (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Indice Des Prix PCE (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Commandes De Biens Durables (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Indice Des Prix PIB (Trimestriel) 2nd Est
|Q2
|Etats-Unis
|Indice Des Prix PCE (Annuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Indice Des Prix Base Pce (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Croissance Du PIB (Trimestriel) 2ème Est
|Q2
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|21 août
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|21 août
|27/08/2026
|Japon
|Discours de Himino de la BoJ
|Allemagne
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|septembre
|France
|La Demande De Prestations De Chômage
|juillet
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|22 août
|Etats-Unis
|Balance des marchandises Trade Adv
|juillet
|Etats-Unis
|Stocks en Gros (mensuel) Adv
|juillet
|Etats-Unis
|Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv
|juillet
|28/08/2026
|Japon
|Taux De Chômage
|juillet
|Japon
|Mises En Chantier (Annuel)
|juillet
|Japon
|Confiance Des Consommateurs
|août
|Royaume Uni
|Prix Des Logements Nationwide (Mensuel)
|août
|Royaume Uni
|Prix Des Logements Nationwide (Annuel)
|août
|France
|Taux D'Inflation (Annuel) Prel
|août
|France
|Taux D'Inflation (Mensuel) Prel
|août
|Espagne
|Taux D'Inflation (Mensuel) Prel
|août
|Espagne
|Taux D'Inflation (Annuel) Prel
|août
|Allemagne
|Evolution du nombre de chômeurs
|août
|Allemagne
|Personnes aux chômages
|août
|Allemagne
|Taux De Chômage
|août
|Europe UEM
|Sentiment Économique
|août
|Espagne
|Confiance Des Entreprises
|août
|Etats-Unis
|Indice Chicago PMI
|août
|Etats-Unis
|Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs
|août
Calendrier statistiques sur 15 jours
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