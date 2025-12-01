|date
|zone
|indice
|période
|01/12/2025
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|novembre
|France
|IDA Manufacturier
|novembre
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|novembre
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|novembre
|02/12/2025
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|novembre
|Europe UEM
|Taux de chômage
|octobre
|03/12/2025
|Etats-Unis
|Prix à l'importation
|septembre
|Etats-Unis
|Production industrielle
|septembre
|Etats-Unis
|ISM services
|novembre
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|novembre
|France
|IDA des services
|novembre
|Europe UEM
|IDA des services
|novembre
|Royaume Uni
|PMI des services
|novembre
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|04/12/2025
|Europe UEM
|Vente de détail
|octobre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|05/12/2025
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|décembre
|Europe UEM
|PIB
|3T
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|octobre
|France
|Production industrielle
|octobre
|France
|Balance commerciale
|octobre
|France
|Balance des paiements
|octobre
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|septembre
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|septembre
|08/12/2025
|Allemagne
|Production industrielle
|octobre
|09/12/2025
|Allemagne
|Balance commerciale
|octobre
|10/12/2025
|Etats-Unis
|Décision de la Fed
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|11/12/2025
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|12/12/2025
|Espagne
|Indice des prix
|novembre
|Royaume Uni
|Production industrielle
|octobre
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|octobre
|Allemagne
|Indice des prix
|novembre
|France
|Indice des prix
|novembre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 07:17
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
(AOF) - Axa a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans l'assureur italien Prima pour 500 millions d'euros. L'assureur a précisé s'attendre à exercer son option d'achat du solde du capital en 2029 ou 2030. La transaction devrait ... Lire la suite
-
(Actualisé avec secteur automobile, Vivendi, Bureau Veritas, Deutsche Telekom) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer