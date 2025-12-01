Calendrier statistiques sur 15 jours

 Aller au contenu principal
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 07:17

date zone indice période
01/12/2025 Etats-Unis ISM manufacturier novembre
France IDA Manufacturier novembre
Europe UEM IDA manufacturier novembre
Royaume Uni PMI Manufacturier novembre
02/12/2025 Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide novembre
Europe UEM Taux de chômage octobre
03/12/2025 Etats-Unis Prix à l'importation septembre
Etats-Unis Production industrielle septembre
Etats-Unis ISM services novembre
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé novembre
France IDA des services novembre
Europe UEM IDA des services novembre
Royaume Uni PMI des services novembre
Europe UEM Prix à la production industrielle octobre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
04/12/2025 Europe UEM Vente de détail octobre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
05/12/2025 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan décembre
Europe UEM PIB 3T
Allemagne Commandes à l'industrie octobre
France Production industrielle octobre
France Balance commerciale octobre
France Balance des paiements octobre
Etats-Unis Revenus des ménages septembre
Etats-Unis Dépenses des ménages septembre
08/12/2025 Allemagne Production industrielle octobre
09/12/2025 Allemagne Balance commerciale octobre
10/12/2025 Etats-Unis Décision de la Fed
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
11/12/2025 Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
12/12/2025 Espagne Indice des prix novembre
Royaume Uni Production industrielle octobre
Royaume Uni Balance commerciale octobre
Allemagne Indice des prix novembre
France Indice des prix novembre
