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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 11:06

date zone indice période
15/06/2026 Europe UEM Production industrielle avril
Europe UEM Balance commerciale avril
Etats-Unis Production industrielle mai
Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York juin
16/06/2026 Allemagne Indice ZEW juin
Etats-Unis Prix à l'importation mai
Etats-Unis Mises en chantier mai
Etats-Unis Permis de construire mai
17/06/2026 Europe UEM Prix à la consommation mai
Royaume Uni Indice des prix mai
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Ventes de détail mai
Etats-Unis Stocks des entreprises avril
Etats-Unis Décision de la Fed
18/06/2026 Royaume Uni Décision de la Banque d'Angleterre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie juin
Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board mai
19/06/2026 Royaume Uni Ventes de détail mai
23/06/2026 France Enquête de conjoncture dans l'industrie juin
France PMI - préliminaire juin
Europe UEM PMI - préliminaire juin
Royaume Uni PMI - préliminaire juin
Etats-Unis PMI - préliminaire juin
24/06/2026 Allemagne Indice Ifo juin
Etats-Unis Ventes de logements neufs mai
25/06/2026 France Enquête de conjoncture auprès des ménages juin
Espagne PIB - 2e estimation 1T
Etats-Unis Commandes de biens durables mai
Etats-Unis PIB - 3e estimation 1T
Etats-Unis Revenus des ménages mai
Etats-Unis Dépenses des ménages mai
26/06/2026 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan juin
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