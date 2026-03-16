 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 07:09

date zone indice période
16/03/2026 Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York mars
Etats-Unis Production industrielle février
17/03/2026 Allemagne Indice ZEW mars
18/03/2026 Etats-Unis Décision de la Fed
Europe UEM Prix à la consommation février
Etats-Unis Commandes à l'industrie janvier
Etats-Unis Prix à la production février
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
19/03/2026 Europe UEM Décision de la BCE
Royaume Uni Décision de la Banque d'Angleterre
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie mars
Etats-Unis Ventes de logements neufs janvier
Etats-Unis Stocks des grossistes janvier
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
20/03/2026 Europe UEM Balance commerciale janvier
24/03/2026 France PMI - préliminaire mars
Europe UEM PMI - préliminaire mars
Royaume Uni PMI - préliminaire mars
Etats-Unis PMI - préliminaire mars
Etats-Unis Productivité - 2e estimation 4T
25/03/2026 Allemagne Indice Ifo mars
Royaume Uni Indice des prix février
Etats-Unis Prix à l'importation février
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
26/03/2026 France Enquête de conjoncture dans l'industrie mars
France Enquête de conjoncture auprès des ménages mars
Espagne PIB - 2e estimation 4T
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
27/03/2026 Royaume Uni Ventes de détail février
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan mars
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • IEVA Group s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth
    IEVA Group s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth
    information fournie par Boursorama 16.03.2026 07:36 

    Créée il y a cinq ans, IEVA Group se présente comme le spécialiste de la beauté et du bien-être personnalisés. La société dégage un chiffre d'affaires de 43,4 millions d'euros en 2025 avec une croissance moyenne de 70% par an sur la période. Sur le plateau de Ca ... Lire la suite

  • FORVIA SE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    FORVIA SE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 16.03.2026 07:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • AIRBUS : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    AIRBUS : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 16.03.2026 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • DANONE : Pas de signe d'amélioration
    DANONE : Pas de signe d'amélioration
    information fournie par TEC 16.03.2026 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank