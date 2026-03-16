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|16/03/2026
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|mars
|Etats-Unis
|Production industrielle
|février
|17/03/2026
|Allemagne
|Indice ZEW
|mars
|18/03/2026
|Etats-Unis
|Décision de la Fed
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|février
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|janvier
|Etats-Unis
|Prix à la production
|février
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|19/03/2026
|Europe UEM
|Décision de la BCE
|Royaume Uni
|Décision de la Banque d'Angleterre
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|mars
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|janvier
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|janvier
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|20/03/2026
|Europe UEM
|Balance commerciale
|janvier
|24/03/2026
|France
|PMI - préliminaire
|mars
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|mars
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|mars
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|mars
|Etats-Unis
|Productivité - 2e estimation
|4T
|25/03/2026
|Allemagne
|Indice Ifo
|mars
|Royaume Uni
|Indice des prix
|février
|Etats-Unis
|Prix à l'importation
|février
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|26/03/2026
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|mars
|France
|Enquête de conjoncture auprès des ménages
|mars
|Espagne
|PIB - 2e estimation
|4T
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|27/03/2026
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|février
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|mars
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 07:09
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