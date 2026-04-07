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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 06:46

date zone indice période
06/04/2026 Etats-Unis ISM services mars
07/04/2026 France IDA des services mars
Europe UEM IDA des services mars
Royaume Uni PMI des services mars
Etats-Unis Commandes de biens durables février
08/04/2026 France Balance commerciale février
France Balance des paiements février
Europe UEM Prix à la production industrielle février
Europe UEM Vente de détail février
Allemagne Commandes à l'industrie février
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
09/04/2026 Allemagne Production industrielle février
Allemagne Balance commerciale février
Etats-Unis Stocks des grossistes février
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis PIB - 3e estimation 4T
Etats-Unis Revenus des ménages février
Etats-Unis Dépenses des ménages février
10/04/2026 Allemagne Indice des prix mars
Etats-Unis Indice des prix mars
Etats-Unis Commandes à l'industrie février
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan avril
13/04/2026 Etats-Unis Ventes de logements anciens mars
14/04/2026 Espagne Indice des prix mars
Etats-Unis Prix à la production mars
15/04/2026 France Indice des prix mars
Europe UEM Production industrielle février
Etats-Unis Prix à l'importation mars
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York avril
16/04/2026 Europe UEM Prix à la consommation mars
Royaume Uni Production industrielle février
Royaume Uni Balance commerciale février
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Production industrielle mars
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie avril
17/04/2026 Europe UEM Balance commerciale février
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