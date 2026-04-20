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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 07:03

date zone indice période
21/04/2026 Allemagne Indice ZEW avril
Etats-Unis Ventes de détail mars
Etats-Unis Stocks des entreprises février
22/04/2026 Royaume Uni Indice des prix mars
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
23/04/2026 France Enquête de conjoncture dans l'industrie avril
France PMI - préliminaire avril
Europe UEM PMI - préliminaire avril
Royaume Uni PMI - préliminaire avril
Etats-Unis PMI - préliminaire avril
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
24/04/2026 France Enquête de conjoncture auprès des ménages avril
Allemagne Indice Ifo avril
Royaume Uni Ventes de détail mars
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan avril
28/04/2026 France Demandeurs d'emploi 1T
Espagne Taux de chômage 1T
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board avril
29/04/2026 France Confiance dans l'industrie avril
France Confiance des ménages avril
Allemagne Confiance dans l'industrie avril
Allemagne Confiance des ménages avril
Espagne Confiance dans l'industrie avril
Allemagne Indice des prix - préliminaire avril
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Décision de la Fed
Etats-Unis Commandes de biens durables mars
Etats-Unis Mises en chantier février
Etats-Unis Permis de construire février
Etats-Unis Mises en chantier mars
Etats-Unis Permis de construire mars
30/04/2026 France PIB - 1e estimation 1T
France Dépenses de consommation des ménages mars
France Indice des prix - provisoire avril
France Prix à la production industrielle mars
Europe UEM PIB - 1e estimation 1T
Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide avril
Europe UEM Taux de chômage mars
Europe UEM Décision de la BCE
Allemagne Taux de chômage avril
Allemagne Demandeurs d'emploi avril
Allemagne PIB - 1e estimation 1T
Espagne PIB 1T
Royaume Uni Décision de la Banque d'Angleterre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board mars
Etats-Unis PIB - 1e estimation 1T
Etats-Unis Revenus des ménages mars
Etats-Unis Dépenses des ménages mars
01/05/2026 Royaume Uni PMI Manufacturier avril
Etats-Unis ISM manufacturier avril
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