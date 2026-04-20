Calendrier statistiques sur 15 jours

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|période
|21/04/2026
|Allemagne
|Indice ZEW
|avril
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|mars
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|février
|22/04/2026
|Royaume Uni
|Indice des prix
|mars
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|23/04/2026
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|avril
|France
|PMI - préliminaire
|avril
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|avril
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|avril
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|avril
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|24/04/2026
|France
|Enquête de conjoncture auprès des ménages
|avril
|Allemagne
|Indice Ifo
|avril
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|mars
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|avril
|28/04/2026
|France
|Demandeurs d'emploi
|1T
|Espagne
|Taux de chômage
|1T
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|avril
|29/04/2026
|France
|Confiance dans l'industrie
|avril
|France
|Confiance des ménages
|avril
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|avril
|Allemagne
|Confiance des ménages
|avril
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|avril
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|avril
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Décision de la Fed
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|mars
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|février
|Etats-Unis
|Permis de construire
|février
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|mars
|Etats-Unis
|Permis de construire
|mars
|30/04/2026
|France
|PIB - 1e estimation
|1T
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|mars
|France
|Indice des prix - provisoire
|avril
|France
|Prix à la production industrielle
|mars
|Europe UEM
|PIB - 1e estimation
|1T
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|avril
|Europe UEM
|Taux de chômage
|mars
|Europe UEM
|Décision de la BCE
|Allemagne
|Taux de chômage
|avril
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|avril
|Allemagne
|PIB - 1e estimation
|1T
|Espagne
|PIB
|1T
|Royaume Uni
|Décision de la Banque d'Angleterre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Indicateur avancé du Conference Board
|mars
|Etats-Unis
|PIB - 1e estimation
|1T
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|mars
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|mars
|01/05/2026
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|avril
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|avril
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 07:03
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