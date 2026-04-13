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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 07:10

date zone indice période
13/04/2026 Etats-Unis Ventes de logements anciens mars
14/04/2026 Espagne Indice des prix mars
Etats-Unis Prix à la production mars
15/04/2026 France Indice des prix mars
Europe UEM Production industrielle février
Etats-Unis Prix à l'importation mars
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York avril
16/04/2026 Europe UEM Prix à la consommation mars
Royaume Uni Production industrielle février
Royaume Uni Balance commerciale février
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Production industrielle mars
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie avril
17/04/2026 Europe UEM Balance commerciale février
21/04/2026 Allemagne Indice ZEW avril
Etats-Unis Ventes de détail mars
Etats-Unis Stocks des entreprises février
22/04/2026 Royaume Uni Indice des prix mars
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
23/04/2026 France Enquête de conjoncture dans l'industrie avril
France PMI - préliminaire avril
Europe UEM PMI - préliminaire avril
Royaume Uni PMI - préliminaire avril
Etats-Unis PMI - préliminaire avril
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
24/04/2026 France Enquête de conjoncture auprès des ménages avril
Allemagne Indice Ifo avril
Royaume Uni Ventes de détail mars
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan avril
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