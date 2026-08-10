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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 07:18
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10/08/2026 Japon Résumé des Opinions de la BoJ
Japon Compte Courant juillet
11/08/2026 Royaume Uni BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) juillet
Etats-Unis Ventes de Logements Existants juillet
Etats-Unis Ventes de Logements Existants (Mensuel) juillet
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 7 août
12/08/2026 Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 7 août
Etats-Unis IPC c.a. juillet
Etats-Unis Taux d'Inflation (Annuel) juillet
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Mensuel) juillet
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Annuel) juillet
Etats-Unis Taux d'inflation (Mensuel) juillet
Etats-Unis IPC juillet
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 7 août
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 7 août
Etats-Unis Déclaration Mensuelle Des Budgets juillet
Allemagne Indice des prix juillet
13/08/2026 Royaume Uni Rics Maison Prix Solde juillet
Royaume Uni Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q2
Royaume Uni Balance commerciale des marchandises juillet
Royaume Uni PIB moyen sur 3 mois juillet
Royaume Uni Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q2
Royaume Uni PIB (Mensuel) juillet
Royaume Uni Investissement en entreprise (Trimestriel) Prel Q2
Royaume Uni Production Manufacturière (Mensuelle) juillet
Royaume Uni Balance commerciale de marchandises hors des EU juillet
Royaume Uni Production Industrielle (Mensuel) juillet
Europe UEM Production Industrielle (Mensuel) juillet
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 8 août
Etats-Unis Prix à la production Core (Mensuel) juillet
Etats-Unis Prix à la production (Mensuel) juillet
14/08/2026 Allemagne Prix de Gros (Annuel) juillet
Allemagne Prix de gros (Mensuel) juillet
Europe UEM Changement d'emploi (annuel) prél Q2
Europe UEM Changement d'emploi (Trimestriel) Prel Q2
Europe UEM Balance Commerciale juillet
Etats-Unis Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) juillet
Etats-Unis Ventes au détail (mensuel) juillet
Etats-Unis Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél août
Etats-Unis Stocks Des Entreprises (Mensuel) juillet
Europe UEM PIB - estimation rapide 2T
17/08/2026 Japon Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q2
Japon Croissance Du Pib Annualisé Prel Q2
Etats-Unis Indice Empire State Manufacturing août
Etats-Unis Indice du marché de logement NAHB août
Etats-Unis Transactions nettes à long-terme (TIC) juin
18/08/2026 Royaume Uni Evolution de l'emploi juin
Royaume Uni Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) juin
Royaume Uni Taux De Chômage juin
Espagne Balance Commerciale juin
Europe UEM Indice Du Sentiment Économique ZEW août
Allemagne Indice Du Sentiment Économique ZEW août
Etats-Unis Mises En Chantier (Mensuel) juillet
Etats-Unis Mises en chantier juillet
Etats-Unis Prix À L'Importation (Mensuel) juillet
Etats-Unis Permis de Construire Prél juillet
Etats-Unis Permis de construire (mensuel) Prel juillet
Etats-Unis Prix À L'Exportation (Mensuel) juillet
Etats-Unis Production Industrielle (Mensuel) juillet
Etats-Unis Promesses De Ventes (Mensuel) juillet
Etats-Unis Promesses De Ventes (Annuel) juillet
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 14 août
19/08/2026 Japon Les Commandes De Machines (Mensuel) juin
Japon Les Commandes De Machines (Annuel) juin
Royaume Uni Taux D'Inflation De Base (Annuel) juillet
Royaume Uni Taux d'Inflation (Annuel) juillet
Royaume Uni Taux d'inflation (Mensuel) juillet
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 14 août
Etats-Unis Changent des stocks de pétrole brut EIA 14 août
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 14 août
Etats-Unis Procès-verbaux du FOMC
20/08/2026 Japon Balance Commerciale juillet
Japon Exportations (Annuelle) juillet
Allemagne Prix à la production (Annuel) juillet
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 15 août
Etats-Unis Indice manufacturier Fed de Philadelphie août
21/08/2026 Royaume Uni Gfk De Confiance Des Consommateurs août
Japon Taux D'Inflation De Base (Annuel) juillet
Japon Taux d'Inflation (Annuel) juillet
Japon Indice PMI Services Flash août
Japon Indice PMI Manufacturier Flash août
Royaume Uni Ventes au Détail (annuel) juillet
Royaume Uni Ventes au détail (mensuel) juillet
France Confiance Des Entreprises août
France Indice PMI Manufacturier Flash août
France Indice PMI Services Flash août
France Indice PMI Composite Flash août
Allemagne Indice PMI Manufacturier Flash août
Allemagne Indice PMI Services Flash août
Allemagne Indice PMI Composite Flash août
Europe UEM Indice PMI Manufacturier Flash août
Europe UEM Indice PMI Services Flash août
Europe UEM Indice PMI Composite Flash août
Royaume Uni Indice PMI Services Flash août
Royaume Uni Indice PMI Manufacturier Flash août
Royaume Uni Cbi Industriels Tendances Commandes août
Etats-Unis Indice PMI Services Flash août
Etats-Unis Indice PMI Manufacturier Flash août
Etats-Unis Indice PMI Composite Flash août
Europe UEM Confiance des consommateurs Flash août
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