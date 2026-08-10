Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|10/08/2026
|Japon
|Résumé des Opinions de la BoJ
|Japon
|Compte Courant
|juillet
|11/08/2026
|Royaume Uni
|BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Ventes de Logements Existants
|juillet
|Etats-Unis
|Ventes de Logements Existants (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|7 août
|12/08/2026
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|7 août
|Etats-Unis
|IPC c.a.
|juillet
|Etats-Unis
|Taux d'Inflation (Annuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Taux D'Inflation De Base (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Taux d'inflation (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|IPC
|juillet
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|7 août
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|7 août
|Etats-Unis
|Déclaration Mensuelle Des Budgets
|juillet
|Allemagne
|Indice des prix
|juillet
|13/08/2026
|Royaume Uni
|Rics Maison Prix Solde
|juillet
|Royaume Uni
|Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel
|Q2
|Royaume Uni
|Balance commerciale des marchandises
|juillet
|Royaume Uni
|PIB moyen sur 3 mois
|juillet
|Royaume Uni
|Croissance Du PIB (Annuel) Prel
|Q2
|Royaume Uni
|PIB (Mensuel)
|juillet
|Royaume Uni
|Investissement en entreprise (Trimestriel) Prel
|Q2
|Royaume Uni
|Production Manufacturière (Mensuelle)
|juillet
|Royaume Uni
|Balance commerciale de marchandises hors des EU
|juillet
|Royaume Uni
|Production Industrielle (Mensuel)
|juillet
|Europe UEM
|Production Industrielle (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|8 août
|Etats-Unis
|Prix à la production Core (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Prix à la production (Mensuel)
|juillet
|14/08/2026
|Allemagne
|Prix de Gros (Annuel)
|juillet
|Allemagne
|Prix de gros (Mensuel)
|juillet
|Europe UEM
|Changement d'emploi (annuel) prél
|Q2
|Europe UEM
|Changement d'emploi (Trimestriel) Prel
|Q2
|Europe UEM
|Balance Commerciale
|juillet
|Etats-Unis
|Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Ventes au détail (mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél
|août
|Etats-Unis
|Stocks Des Entreprises (Mensuel)
|juillet
|Europe UEM
|PIB - estimation rapide
|2T
|17/08/2026
|Japon
|Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel
|Q2
|Japon
|Croissance Du Pib Annualisé Prel
|Q2
|Etats-Unis
|Indice Empire State Manufacturing
|août
|Etats-Unis
|Indice du marché de logement NAHB
|août
|Etats-Unis
|Transactions nettes à long-terme (TIC)
|juin
|18/08/2026
|Royaume Uni
|Evolution de l'emploi
|juin
|Royaume Uni
|Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An)
|juin
|Royaume Uni
|Taux De Chômage
|juin
|Espagne
|Balance Commerciale
|juin
|Europe UEM
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|août
|Allemagne
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|août
|Etats-Unis
|Mises En Chantier (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|juillet
|Etats-Unis
|Prix À L'Importation (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Permis de Construire Prél
|juillet
|Etats-Unis
|Permis de construire (mensuel) Prel
|juillet
|Etats-Unis
|Prix À L'Exportation (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Production Industrielle (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Annuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|14 août
|19/08/2026
|Japon
|Les Commandes De Machines (Mensuel)
|juin
|Japon
|Les Commandes De Machines (Annuel)
|juin
|Royaume Uni
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|juillet
|Royaume Uni
|Taux d'Inflation (Annuel)
|juillet
|Royaume Uni
|Taux d'inflation (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|14 août
|Etats-Unis
|Changent des stocks de pétrole brut EIA
|14 août
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|14 août
|Etats-Unis
|Procès-verbaux du FOMC
|20/08/2026
|Japon
|Balance Commerciale
|juillet
|Japon
|Exportations (Annuelle)
|juillet
|Allemagne
|Prix à la production (Annuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|15 août
|Etats-Unis
|Indice manufacturier Fed de Philadelphie
|août
|21/08/2026
|Royaume Uni
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|août
|Japon
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|juillet
|Japon
|Taux d'Inflation (Annuel)
|juillet
|Japon
|Indice PMI Services Flash
|août
|Japon
|Indice PMI Manufacturier Flash
|août
|Royaume Uni
|Ventes au Détail (annuel)
|juillet
|Royaume Uni
|Ventes au détail (mensuel)
|juillet
|France
|Confiance Des Entreprises
|août
|France
|Indice PMI Manufacturier Flash
|août
|France
|Indice PMI Services Flash
|août
|France
|Indice PMI Composite Flash
|août
|Allemagne
|Indice PMI Manufacturier Flash
|août
|Allemagne
|Indice PMI Services Flash
|août
|Allemagne
|Indice PMI Composite Flash
|août
|Europe UEM
|Indice PMI Manufacturier Flash
|août
|Europe UEM
|Indice PMI Services Flash
|août
|Europe UEM
|Indice PMI Composite Flash
|août
|Royaume Uni
|Indice PMI Services Flash
|août
|Royaume Uni
|Indice PMI Manufacturier Flash
|août
|Royaume Uni
|Cbi Industriels Tendances Commandes
|août
|Etats-Unis
|Indice PMI Services Flash
|août
|Etats-Unis
|Indice PMI Manufacturier Flash
|août
|Etats-Unis
|Indice PMI Composite Flash
|août
|Europe UEM
|Confiance des consommateurs Flash
|août
Calendrier statistiques sur 15 jours
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