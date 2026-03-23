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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 07:12

date zone indice période
24/03/2026 France PMI - préliminaire mars
Europe UEM PMI - préliminaire mars
Royaume Uni PMI - préliminaire mars
Etats-Unis PMI - préliminaire mars
Etats-Unis Productivité - 2e estimation 4T
25/03/2026 Allemagne Indice Ifo mars
Royaume Uni Indice des prix février
Etats-Unis Prix à l'importation février
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
26/03/2026 France Enquête de conjoncture dans l'industrie mars
France Enquête de conjoncture auprès des ménages mars
Espagne PIB - 2e estimation 4T
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
27/03/2026 Royaume Uni Ventes de détail février
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan mars
30/03/2026 Allemagne Indice des prix - préliminaire mars
France Confiance dans l'industrie mars
France Confiance des ménages mars
Allemagne Confiance dans l'industrie mars
Allemagne Confiance des ménages mars
Espagne Confiance dans l'industrie mars
31/03/2026 France Indice des prix - provisoire mars
France Prix à la production industrielle février
France Dépenses de consommation des ménages février
Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide mars
Allemagne Taux de chômage mars
Allemagne Demandeurs d'emploi mars
Royaume Uni PIB - 2e estimation 4T
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board mars
01/04/2026 Europe UEM Taux de chômage févrer
France IDA Manufacturier mars
Europe UEM IDA manufacturier mars
Royaume Uni PMI Manufacturier mars
Etats-Unis Ventes de détail février
Etats-Unis Stocks des entreprises janvier
Etats-Unis ISM manufacturier mars
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé mars
02/04/2026 Etats-Unis Balance commerciale février
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
03/04/2026 France Production industrielle février
Etats-Unis Taux de chômage mars
Etats-Unis Demandeurs d'emploi mars
Etats-Unis ISM services mars
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