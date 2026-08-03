Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|03/08/2026
|Allemagne
|Ventes au détail (mensuel)
|juin
|Allemagne
|Ventes au Détail (annuel)
|juin
|Espagne
|Indice PMI manufacturier
|juillet
|Etats-Unis
|Indice ISM manufacturier
|juillet
|Etats-Unis
|Indice ISM Manufacturier Emploi
|juillet
|04/08/2026
|Espagne
|Evolution du nombre de chômeurs
|juillet
|Etats-Unis
|Importations
|juin
|Etats-Unis
|Balance Commerciale
|juin
|Etats-Unis
|Exportations
|juin
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|JOLTs Offres D'Emploi
|juin
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|31 juillet
|05/08/2026
|Japon
|Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ
|France
|Production Industrielle (Mensuel)
|juin
|Espagne
|Indice PMI Services
|juillet
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|31 juillet
|Etats-Unis
|Créations d'emplois ADP
|juillet
|Etats-Unis
|Indice ISM Services
|juillet
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|31 juillet
|Etats-Unis
|Changent des stocks de pétrole brut EIA
|31 juillet
|06/08/2026
|Allemagne
|Commandes à l'industrie (Mensuel)
|juin
|Royaume Uni
|Indice PMI Construction
|juillet
|Europe UEM
|Ventes au détail (mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|1 août
|Etats-Unis
|Coût Unitaire Du Travail (Trimestriel)Prél
|Q2
|Etats-Unis
|Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél
|Q2
|07/08/2026
|Japon
|Les Dépenses Des Ménages (Annuel)
|juin
|Japon
|Les Dépenses Des Ménages (Mensuel)
|juin
|France
|Taux De Chômage
|Q2
|Allemagne
|Production Industrielle (Mensuel)
|juin
|Allemagne
|Exportations (Mensuel)
|juin
|Allemagne
|Balance Commerciale
|juin
|France
|Balance Commerciale
|juin
|Etats-Unis
|Le Taux De Participation
|juillet
|Etats-Unis
|Créations d'emplois dans le secteur non agricole
|juillet
|Etats-Unis
|Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle)
|juillet
|Etats-Unis
|Taux De Chômage
|juillet
|Etats-Unis
|Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel)
|juillet
|10/08/2026
|Japon
|Résumé des Opinions de la BoJ
|Japon
|Compte Courant
|juillet
|11/08/2026
|Royaume Uni
|BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Ventes de Logements Existants
|juillet
|Etats-Unis
|Ventes de Logements Existants (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|7 août
|12/08/2026
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|7 août
|Etats-Unis
|IPC c.a.
|juillet
|Etats-Unis
|Taux d'Inflation (Annuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Taux D'Inflation De Base (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Taux d'inflation (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|IPC
|juillet
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|7 août
|Etats-Unis
|Changent des stocks de pétrole brut EIA
|7 août
|Etats-Unis
|Déclaration Mensuelle Des Budgets
|juillet
|13/08/2026
|Royaume Uni
|Rics Maison Prix Solde
|juillet
|Royaume Uni
|Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel
|Q2
|Royaume Uni
|Balance commerciale des marchandises
|juillet
|Royaume Uni
|PIB moyen sur 3 mois
|juillet
|Royaume Uni
|Croissance Du PIB (Annuel) Prel
|Q2
|Royaume Uni
|PIB (Mensuel)
|juillet
|Royaume Uni
|Investissement en entreprise (Trimestriel) Prel
|Q2
|Royaume Uni
|Production Manufacturière (Mensuelle)
|juillet
|Royaume Uni
|Balance commerciale de marchandises hors des EU
|juillet
|Royaume Uni
|Production Industrielle (Mensuel)
|juillet
|Europe UEM
|Production Industrielle (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|8 août
|Etats-Unis
|Prix à la production Core (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Prix à la production (Mensuel)
|juillet
|14/08/2026
|Allemagne
|Prix de Gros (Annuel)
|juillet
|Allemagne
|Prix ??de gros (Mensuel)
|juillet
|Europe UEM
|Changement d'emploi (annuel) prél
|Q2
|Europe UEM
|Changement d'emploi (Trimestriel) Prel
|Q2
|Europe UEM
|Balance Commerciale
|juillet
|Etats-Unis
|Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Ventes au détail (mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél
|août
|Etats-Unis
|Stocks Des Entreprises (Mensuel)
|juillet
Calendrier statistiques sur 15 jours
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