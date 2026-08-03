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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 06:25
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03/08/2026 Allemagne Ventes au détail (mensuel) juin
Allemagne Ventes au Détail (annuel) juin
Espagne Indice PMI manufacturier juillet
Etats-Unis Indice ISM manufacturier juillet
Etats-Unis Indice ISM Manufacturier Emploi juillet
04/08/2026 Espagne Evolution du nombre de chômeurs juillet
Etats-Unis Importations juin
Etats-Unis Balance Commerciale juin
Etats-Unis Exportations juin
Etats-Unis Commandes à l'industrie (Mensuel) juin
Etats-Unis JOLTs Offres D'Emploi juin
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 31 juillet
05/08/2026 Japon Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ
France Production Industrielle (Mensuel) juin
Espagne Indice PMI Services juillet
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 31 juillet
Etats-Unis Créations d'emplois ADP juillet
Etats-Unis Indice ISM Services juillet
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 31 juillet
Etats-Unis Changent des stocks de pétrole brut EIA 31 juillet
06/08/2026 Allemagne Commandes à l'industrie (Mensuel) juin
Royaume Uni Indice PMI Construction juillet
Europe UEM Ventes au détail (mensuel) juin
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 1 août
Etats-Unis Coût Unitaire Du Travail (Trimestriel)Prél Q2
Etats-Unis Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél Q2
07/08/2026 Japon Les Dépenses Des Ménages (Annuel) juin
Japon Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) juin
France Taux De Chômage Q2
Allemagne Production Industrielle (Mensuel) juin
Allemagne Exportations (Mensuel) juin
Allemagne Balance Commerciale juin
France Balance Commerciale juin
Etats-Unis Le Taux De Participation juillet
Etats-Unis Créations d'emplois dans le secteur non agricole juillet
Etats-Unis Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) juillet
Etats-Unis Taux De Chômage juillet
Etats-Unis Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) juillet
10/08/2026 Japon Résumé des Opinions de la BoJ
Japon Compte Courant juillet
11/08/2026 Royaume Uni BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) juillet
Etats-Unis Ventes de Logements Existants juillet
Etats-Unis Ventes de Logements Existants (Mensuel) juillet
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 7 août
12/08/2026 Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 7 août
Etats-Unis IPC c.a. juillet
Etats-Unis Taux d'Inflation (Annuel) juillet
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Mensuel) juillet
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Annuel) juillet
Etats-Unis Taux d'inflation (Mensuel) juillet
Etats-Unis IPC juillet
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 7 août
Etats-Unis Changent des stocks de pétrole brut EIA 7 août
Etats-Unis Déclaration Mensuelle Des Budgets juillet
13/08/2026 Royaume Uni Rics Maison Prix Solde juillet
Royaume Uni Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q2
Royaume Uni Balance commerciale des marchandises juillet
Royaume Uni PIB moyen sur 3 mois juillet
Royaume Uni Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q2
Royaume Uni PIB (Mensuel) juillet
Royaume Uni Investissement en entreprise (Trimestriel) Prel Q2
Royaume Uni Production Manufacturière (Mensuelle) juillet
Royaume Uni Balance commerciale de marchandises hors des EU juillet
Royaume Uni Production Industrielle (Mensuel) juillet
Europe UEM Production Industrielle (Mensuel) juillet
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 8 août
Etats-Unis Prix à la production Core (Mensuel) juillet
Etats-Unis Prix à la production (Mensuel) juillet
14/08/2026 Allemagne Prix de Gros (Annuel) juillet
Allemagne Prix ??de gros (Mensuel) juillet
Europe UEM Changement d'emploi (annuel) prél Q2
Europe UEM Changement d'emploi (Trimestriel) Prel Q2
Europe UEM Balance Commerciale juillet
Etats-Unis Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) juillet
Etats-Unis Ventes au détail (mensuel) juillet
Etats-Unis Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél août
Etats-Unis Stocks Des Entreprises (Mensuel) juillet
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    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite

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