 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 771,00
+0,33%
Indices
Chiffres-clés

Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 07:15

date zone indice période
12/08/2025 Etats-Unis Indice des prix juillet
Allemagne Indice ZEW août
13/08/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Espagne Indice des prix juillet
Allemagne Indice des prix juillet
14/08/2025 Etats-Unis Prix à la production juillet
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Royaume Uni PIB - 1e estimation 2T
Royaume Uni Production industrielle juin
Royaume Uni Balance commerciale juin
France Indice des prix juillet
Europe UEM PIB - estimation rapide 2T
Europe UEM Production industrielle juin
15/08/2025 Etats-Unis Ventes de détail juillet
Etats-Unis Stocks des entreprises juin
Etats-Unis Prix à l'importation juillet
Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York août
Etats-Unis Production industrielle juillet
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan août
18/08/2025 Europe UEM Balance commerciale juin
19/08/2025 Etats-Unis Mises en chantier juillet
Etats-Unis Permis de construire juillet
20/08/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Royaume Uni Indice des prix juillet
Europe UEM Prix à la consommation juillet
21/08/2025 Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board juillet
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie août
Etats-Unis Ventes de logements anciens juillet
France PMI - préliminaire août
Europe UEM PMI - préliminaire août
Royaume Uni PMI - préliminaire août
Etats-Unis PMI - préliminaire août
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
22/08/2025 Royaume Uni Ventes de détail juillet
France Enquête de conjoncture dans l'industrie août
Allemagne PIB - 2e estimation 2T
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes marchent dans le centre de Berkeley Springs en Virginie-Occidentale, dans l'est des Etats-Unis, le 31 juillet 2025 ( AFP / Paul NOLP )
    Dans un village américain, Trump crispe le voisinage
    information fournie par AFP 11.08.2025 08:13 

    Berkeley Springs est un concentré d'Amérique, des tensions qui l'agitent. Ses habitants se pressent au petit matin à la boulangerie, se sourient, mais évitent désormais de prononcer un nom qui crispe: Donald Trump. Le tourbillon Trump divise plus que jamais en ... Lire la suite

  • BOLLORE : La tendance baissière peut reprendre
    BOLLORE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 11.08.2025 08:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • L'OREAL : Le mouvement reste haussier
    L'OREAL : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.08.2025 08:03 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ORANGE : Le mouvement reste haussier
    ORANGE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.08.2025 08:03 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank