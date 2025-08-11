|date
|zone
|indice
|période
|12/08/2025
|Etats-Unis
|Indice des prix
|juillet
|Allemagne
|Indice ZEW
|août
|13/08/2025
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Espagne
|Indice des prix
|juillet
|Allemagne
|Indice des prix
|juillet
|14/08/2025
|Etats-Unis
|Prix à la production
|juillet
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Royaume Uni
|PIB - 1e estimation
|2T
|Royaume Uni
|Production industrielle
|juin
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|juin
|France
|Indice des prix
|juillet
|Europe UEM
|PIB - estimation rapide
|2T
|Europe UEM
|Production industrielle
|juin
|15/08/2025
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|juillet
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|juin
|Etats-Unis
|Prix à l'importation
|juillet
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|août
|Etats-Unis
|Production industrielle
|juillet
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|août
|18/08/2025
|Europe UEM
|Balance commerciale
|juin
|19/08/2025
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|juillet
|Etats-Unis
|Permis de construire
|juillet
|20/08/2025
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Royaume Uni
|Indice des prix
|juillet
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|juillet
|21/08/2025
|Etats-Unis
|Indicateur avancé du Conference Board
|juillet
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|août
|Etats-Unis
|Ventes de logements anciens
|juillet
|France
|PMI - préliminaire
|août
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|août
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|août
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|août
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|22/08/2025
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|juillet
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|août
|Allemagne
|PIB - 2e estimation
|2T
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 07:15
