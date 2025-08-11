Calendrier statistiques sur 15 jours information fournie par Cercle Finance • 11/08/2025 à 07:15









date zone indice période 12/08/2025 Etats-Unis Indice des prix juillet Allemagne Indice ZEW août 13/08/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire Espagne Indice des prix juillet Allemagne Indice des prix juillet 14/08/2025 Etats-Unis Prix à la production juillet Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire Royaume Uni PIB - 1e estimation 2T Royaume Uni Production industrielle juin Royaume Uni Balance commerciale juin France Indice des prix juillet Europe UEM PIB - estimation rapide 2T Europe UEM Production industrielle juin 15/08/2025 Etats-Unis Ventes de détail juillet Etats-Unis Stocks des entreprises juin Etats-Unis Prix à l'importation juillet Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York août Etats-Unis Production industrielle juillet Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan août 18/08/2025 Europe UEM Balance commerciale juin 19/08/2025 Etats-Unis Mises en chantier juillet Etats-Unis Permis de construire juillet 20/08/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire Royaume Uni Indice des prix juillet Europe UEM Prix à la consommation juillet 21/08/2025 Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board juillet Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie août Etats-Unis Ventes de logements anciens juillet France PMI - préliminaire août Europe UEM PMI - préliminaire août Royaume Uni PMI - préliminaire août Etats-Unis PMI - préliminaire août Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire 22/08/2025 Royaume Uni Ventes de détail juillet France Enquête de conjoncture dans l'industrie août Allemagne PIB - 2e estimation 2T

