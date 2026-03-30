Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|30/03/2026
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|mars
|France
|Confiance dans l'industrie
|mars
|France
|Confiance des ménages
|mars
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|mars
|Allemagne
|Confiance des ménages
|mars
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|mars
|31/03/2026
|France
|Indice des prix - provisoire
|mars
|France
|Prix à la production industrielle
|février
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|février
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|mars
|Allemagne
|Taux de chômage
|mars
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|mars
|Royaume Uni
|PIB - 2e estimation
|4T
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|mars
|01/04/2026
|Europe UEM
|Taux de chômage
|févrer
|France
|IDA Manufacturier
|mars
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|mars
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|mars
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|février
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|janvier
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|mars
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|mars
|02/04/2026
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|février
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|03/04/2026
|France
|Production industrielle
|février
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|mars
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|mars
|06/04/2026
|Etats-Unis
|ISM services
|mars
|07/04/2026
|France
|IDA des services
|mars
|Europe UEM
|IDA des services
|mars
|Royaume Uni
|PMI des services
|mars
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|février
|08/04/2026
|France
|Balance commerciale
|février
|France
|Balance des paiements
|février
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|février
|Europe UEM
|Vente de détail
|février
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|février
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|09/04/2026
|Allemagne
|Production industrielle
|février
|Allemagne
|Balance commerciale
|février
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|février
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|PIB - 3e estimation
|4T
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|février
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|février
|10/04/2026
|Allemagne
|Indice des prix
|mars
|Etats-Unis
|Indice des prix
|mars
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|février
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|avril
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 07:16
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