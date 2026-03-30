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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 07:16

date zone indice période
30/03/2026 Allemagne Indice des prix - préliminaire mars
France Confiance dans l'industrie mars
France Confiance des ménages mars
Allemagne Confiance dans l'industrie mars
Allemagne Confiance des ménages mars
Espagne Confiance dans l'industrie mars
31/03/2026 France Indice des prix - provisoire mars
France Prix à la production industrielle février
France Dépenses de consommation des ménages février
Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide mars
Allemagne Taux de chômage mars
Allemagne Demandeurs d'emploi mars
Royaume Uni PIB - 2e estimation 4T
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board mars
01/04/2026 Europe UEM Taux de chômage févrer
France IDA Manufacturier mars
Europe UEM IDA manufacturier mars
Royaume Uni PMI Manufacturier mars
Etats-Unis Ventes de détail février
Etats-Unis Stocks des entreprises janvier
Etats-Unis ISM manufacturier mars
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé mars
02/04/2026 Etats-Unis Balance commerciale février
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
03/04/2026 France Production industrielle février
Etats-Unis Taux de chômage mars
Etats-Unis Demandeurs d'emploi mars
06/04/2026 Etats-Unis ISM services mars
07/04/2026 France IDA des services mars
Europe UEM IDA des services mars
Royaume Uni PMI des services mars
Etats-Unis Commandes de biens durables février
08/04/2026 France Balance commerciale février
France Balance des paiements février
Europe UEM Prix à la production industrielle février
Europe UEM Vente de détail février
Allemagne Commandes à l'industrie février
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
09/04/2026 Allemagne Production industrielle février
Allemagne Balance commerciale février
Etats-Unis Stocks des grossistes février
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis PIB - 3e estimation 4T
Etats-Unis Revenus des ménages février
Etats-Unis Dépenses des ménages février
10/04/2026 Allemagne Indice des prix mars
Etats-Unis Indice des prix mars
Etats-Unis Commandes à l'industrie février
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan avril
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