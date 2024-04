CALENDRIER-Les actionnaires de U.S. Steel donnent leur feu vert à l'offre de rachat de 14,9 milliards de dollars de Nippon Steel

Les actionnaires de U.S. Steel X.N ont voté en faveur du projet d'acquisition de 14,9 milliards de dollars par la société japonaise Nippon Steel 5401.T , ce qui rapproche la fusion de sa conclusion, alors que l'opération fait l'objet d'un examen réglementaire et d'une opposition politique. La proposition de Nippon Steel de racheter U.S. Steel a été contestée par plusieurs législateurs américains pour des raisons de sécurité nationale, et le président Joe Biden devrait exprimer ses inquiétudes à ce sujet dans les jours à venir. L'accord , qui est le point culminant de plusieurs offres faites par un éventail de prétendants pour l'entreprise vieille de 122 ans, a également suscité des critiques de la part du puissant syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique. Voici une chronologie des événements récents qui ont conduit à l'accord entre le plus grand sidérurgiste japonais et l'entreprise dont l'acier a été utilisé pour construire des structures emblématiques telles que le bâtiment des Nations unies à New York et le Superdome de la Nouvelle-Orléans. DATE DÉVELOPPEMENT 13 août 2023 U.S. Steel annonce son intention d'explorer des alternatives stratégiques après avoir reçu de multiples propositions non sollicitées, allant de l'acquisition de certains actifs de production à la prise en compte de l'ensemble de l'entreprise 13 août 2023 U.S. Steel rejette une offre de 7,3 milliards de dollars de Cleveland-Cliffs, ce qui l'amène à entamer un examen formel de ses options stratégiques 14 août 2023 Le syndicat United Steelworkers (USW) soutient l'offre de Cleveland-Cliffs d'acquérir U.S. Steel, déclarant que l'entreprise est le meilleur acheteur stratégique 14 août 2023 Les actions de U.S. Steel augmentent après que la société privée Esmark a fait une offre de 7,8 milliards de dollars en espèces pour l'entreprise 16 août 2023 ArcelorMittal, le deuxième sidérurgiste mondial, envisage une offre potentielle pour U.S. Steel, rapporte Reuters 17 août 2023 Le sénateur américain J.D. Vance demande à U.S. Steel d'exclure un acheteur étranger pour l'entreprise 17 août 2023 U.S. Steel déclare que son accord de travail avec les Métallos ne donne pas au syndicat le droit d'opposer son veto à une vente potentielle de l'entreprise 22 août 2023 Cleveland-Cliffs demande à U.S. Steel de révéler toutes les offres de rachat qu'elle a reçues 23 août 2023 Esmark retire son offre de rachat de U.S. Steel, respectant la position du syndicat des Métallos qui soutient l'offre de Cleveland-Cliffs 29 août 2023 U.S. Steel commence le processus de diligence raisonnable après avoir conclu des accords avec de nombreux tiers 20 septembre U.S. Steel et Cleveland-Cliffs s'affrontent 2023 sur à propos d'un pacte de confidentialité 21 septembre La société canadienne Stelco Holdings 2023 envisage de faire une offre pour U.S. Steel, selon Bloomberg News 28 septembre U.S. Steel autorise Cleveland-Cliffs à 2023 participer à son processus de vente 31 octobre 2023 Les principaux constructeurs automobiles s'opposent au projet d'acquisition de U.S. Steel par Cleveland-Cliffs (), invoquant une augmentation potentielle des coûts et un ralentissement des ventes de véhicules électriques 18 décembre L'entreprise japonaise Nippon Steel annonce 2023 son projet d'acquisition de U.S. Steel dans le cadre d'une transaction évaluée à 14,9 milliards de dollars 19 décembre Trois sénateurs républicains américains 2023 demandent à Janet Yellen, secrétaire au Trésor, de bloquer l'acquisition de U.S. Steel par Nippon Steel, en invoquant des raisons de sécurité nationale. 20 décembre Brian Deese, un acteur clé de la candidature 2023 à la réélection du président Joe Biden en 2024, a déclaré sur que le projet d'acquisition de U.S. Steel par Nippon Steel était préoccupant et que l'administration devait l'examiner de près. 21 décembre La Maison Blanche a déclaré que le 2023 projet d'acquisition de U.S. Steel par Nippon Steel méritait un "examen approfondi", étant donné le rôle central de l'entreprise dans la production d'acier aux États-Unis, qui est essentiel à la sécurité nationale. 22 décembre Le ministre japonais de l'Industrie, Ken 2023 Saito, a déclaré à l'adresse que les liens entre les États-Unis et le Japon étaient "plus forts que jamais", bien qu'il ait refusé de commenter directement l'examen de plus en plus minutieux, aux États-Unis, du projet d'acquisition de U.S. Steel par Nippon Steel. 05 janvier 2024 Le président de Nippon Steel a déclaré qu'il était convaincu de pouvoir mener à bien son projet d'acquisition de U.S. Steel, malgré l'opposition des syndicats et de certains sénateurs américains, à l'adresse suivante: . 12 janvier 2024 Nippon Steel a déclaré que le président de , Eiji Hashimoto, deviendrait directeur général et président du conseil d'administration à compter du 1er avril, et resterait à la tête de l'entreprise alors que le principal sidérurgiste japonais cherche à conclure un accord pour racheter U.S. Steel 24 janvier 2024 Le vice-président exécutif de Nippon Steel, Takahiro Mori, a rencontré des membres du Congrès américain pour discuter de l'acquisition de U.S. Steel, alors que l'opération se heurte à une forte résistance. 30 janvier 2024 Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group et Mizuho Financial Group prévoient de prêter à Nippon Steel un montant combiné de 16 milliards de dollars pour son projet d'acquisition de U.S. Steel. 07 février 2024 Nippon Steel a déclaré qu'il était en bonne voie pour finaliser son projet d'acquisition de U.S. Steel d'ici la fin du mois de septembre, alors qu'il intensifie les pourparlers avec les principales parties prenantes, en particulier les syndicats. 04 mars 2024 Un cadre supérieur de Nippon Steel a déclaré à Reuters qu'il était prêt à rencontrer le chef du syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique afin d'obtenir son soutien pour l'acquisition de U.S. Steel. 13 mars 2024 Le président Joe Biden a prévu d'exprimer ses préoccupations à l'adresse au sujet du projet d'achat de U.S. Steel par Nippon Steel, ce qui a entraîné une baisse de près de 13 % des actions de la société américaine, car il y a fort à parier que l'opération pourrait se heurter à une plus grande opposition politique. 10 Le ministère américain de la avril 2024 justice ouvre une enquête concurrence approfondie sur le rachat de U.S. Steel par Nippon Steel. 12 Les actionnaires de U.S. Steel avril 2024 votent en faveur de l' acquisition sur , ce qui rapproche la fusion de sa réalisation, même si l'opposition politique à l'opération s'intensifie. Sources: rapports Reuters, archives de l'entreprise: Rapports de Reuters, registres de l'entreprise