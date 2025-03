CALENDRIER-Le long chemin du retour pour les astronautes de la Nasa Butch Wilmore et Suni Williams

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Joey Roulette

Les astronautes de la Nasa Butch Wilmore et Suni Williams sont sur le point de revenir sur Terre () depuis la Station spatiale internationale, où ils vivent depuis neuf mois dans le cadre d'une mission interminable marquée par des défis techniques, des changements de calendrier et des considérations politiques.

Voici la chronologie de leur voyage inédit:

Juin 2022: Wilmore et Williams deviennent le premier équipage du Boeing BA.N Starliner après plusieurs changements inattendus.

2024

5 juin: Wilmore et Williams s'envolent vers l'espace en tant que premier équipage du Starliner , après plusieurs retards déclenchés par l'examen des problèmes du système de propulsion et d'une fuite d'hélium. Leur mission devrait durer environ huit jours.

6 juin: L'équipage du Starliner arrive sans encombre à la station spatiale après un vol de 27 heures qui a été marqué par la défaillance de cinq des propulseurs utilisés pour les manœuvres dans l'espace. Il s'agit là du dernier incident en date dans l'histoire mouvementée du développement du Starliner .

11 juin: La Nasa reporte au 18 juin le retour sur Terre de Wilmore et Williams à bord de Starliner, car elle étudie des problèmes liés au système de propulsion, ainsi que des fuites d'hélium, qui sert à pressuriser les propulseurs.

21 juin: la Nasa reporte à nouveau le retour de Wilmore et Williams sans préciser de date.

26 juin: Un troisième report du retour des astronautes commence à soulever des questions plus profondes sur la nature des problèmes techniques de Starliner, sur la manière dont Wilmore et Williams rentreront chez eux et sur la question de savoir si le Crew Dragon de SpaceX - le seul vaisseau spatial orbital américain en activité - devra jouer un rôle.

27 juin: Un vieux satellite russe se brise en plus de 100 morceaux de débris orbitaux qui volent près de l'ISS, obligeant tous les astronautes à entrer dans leur vaisseau spatial et à se préparer à une sortie d'urgence. Wilmore et Williams se précipitent à l'intérieur du Starliner malgré les problèmes liés au système de propulsion, ce qui, selon Boeing à l'époque, confirme que le vaisseau est prêt à servir d'option de retour d'urgence. Les débris se sont dissipés et les astronautes ont repris le cours normal de leur vie à bord de l'ISS.

28 juin: Le retour sur Terre de Wilmore et Williams devient plus opaque. Selon la Nasa, la durée de leur séjour sur l'ISS dépend des résultats des essais au sol effectués par Boeing sur des maquettes de propulseurs, alors que la société s'efforce de prouver que le Starliner est en mesure de ramener les astronautes sur Terre en toute sécurité.

21 juillet: Wilmore et Williams atteignent 45 jours à bord de l'ISS - la durée nominale maximale pour laquelle Starliner a été autorisé à rester à bord de la station - alors que la Nasa et Boeing continuent à expérimenter des études sur le système de propulsion et des changements de logiciels.

7 août: Après plus d'un mois de simulations et d'investigations techniques, Boeing et les hauts responsables de la Nasa débattent sur le site de la gravité des problèmes de Starliner et de la meilleure façon de ramener Wilmore et Williams à la maison. L'agence craint de plus en plus que le Starliner ne soit pas suffisamment sûr pour leur retour, bien que Boeing affirme qu'il l'est.

24 août: La Nasa choisit pour ramener Wilmore et Williams sur Terre à bord d'une capsule SpaceX Crew Dragon qui sera lancée le mois suivant dans le cadre d'une mission de routine de rotation des astronautes, Crew-9. Wilmore et Williams s'engagent ainsi à respecter le calendrier de rotation des astronautes de la Nasa et, au total, à rester huit mois à bord de l'ISS, la date de retour de Crew-9 étant à l'époque fixée à février 2025 - date à laquelle est également prévue l'arrivée de la prochaine mission de rotation, Crew-10.

6 septembre: Starliner revient sur Terre sans aucun astronaute à bord, atterrissant en toute sécurité au White Sands Missile Range, au Nouveau-Mexique. La Nasa, qui s'en tenait à son approche de tolérance aux risques de sécurité, avait estimé que le niveau de risque du vaisseau était trop élevé pour que ses astronautes puissent monter à bord.

29 septembre: Deux astronautes de la mission Crew-9 de la Nasa s'envolent vers l'ISS à bord de la capsule SpaceX Crew Dragon qui ramènera Wilmore et Williams à la maison l'année suivante. Normalement, la mission compte quatre astronautes, mais deux sièges sont restés vacants pour Wilmore et Williams.

17 décembre: La Nasa retarde le lancement de Crew-10, la mission de rotation qui permettra à Wilmore et Williams de rentrer chez eux. L'agence a déclaré que la mission, prévue pour février, serait lancée fin mars en raison de retards dans la production par SpaceX d'une nouvelle capsule Crew Dragon qui devait être utilisée pour le vol.

2025

29 janvier: Le président Donald Trump , une semaine après le début de son second mandat, demande publiquement à son proche conseiller, le directeur général de SpaceX Elon Musk , de récupérer rapidement Wilmore et Williams de l'ISS, accusant sans preuve l'ancien président Joe Biden de les avoir "virtuellement abandonnés" dans l'espace pour des raisons politiques. Musk accepte la demande et affirme qu'il les ramènera chez eux "dès que possible", ce qui soulève des questions quant à savoir si la Maison Blanche est intervenue dans l'opération prévue par la Nasa pour ramener les astronautes.

30 janvier: La Nasa, dans une déclaration après la demande de Trump à Musk, affirme son plan initial de ramener Wilmore et Williams à bord de Crew-10.

11 février: La Nasa modifie son plan pour ramener Wilmore et Williams à la maison après l'insistance publique de Trump et de Musk, en échangeant la capsule Crew Dragon retardée dans la production de SpaceX avec une capsule différente qui a déjà volé trois fois. La date de lancement de Crew-10 est ainsi décalée de deux semaines, passant du 26 au 12 mars.

4 mars: Alors que les allégations de Trump et de Musk suscitent des questions sur la prise de décision de l'agence, Wilmore déclare aux journalistes, lors d'une conférence de presse espace-sol, qu'il ne pense pas que la politique ait joué un rôle dans la décision de la Nasa de les faire rester, lui et Williams, à bord de l'ISS pendant neuf mois. Ils se sont préparés à la perspective d'une mission prolongée par la nature même du métier d'astronaute, a-t-il ajouté.

12 mars: un problème au niveau de la rampe de lancement retarde de deux jours le lancement de Crew-10, la mission qui ouvre la voie au départ de Wilmore et Williams pour la Terre.

14 mars: lancement de Crew-10 vers l'ISS , ce qui rapproche Wilmore et Williams de leur foyer.

16 mars: l'équipage Crew-10 arrive à l'ISS, accueilli par ses sept astronautes, dont Wilmore et Williams.

18 mars: Wilmore et Williams, ainsi que l'astronaute de la Nasa Nick Hague et le cosmonaute russe Aleksandr Gorbunov, quittent l'ISS pour entamer un voyage de 17 heures vers la Terre.