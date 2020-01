Calendrier financier 2020 de la société Lysogene et rappel des autres communications prévues au 1er semestre 2020

Lysogene (FR0013233475 - LYS) annonce aujourd'hui son calendrier financier* pour 2020 :



17 février 2020 : Chiffre d'affaires et position de trésorerie à fin 2019

20 mars 2020 : Résultats annuels 2019

22 avril 2020 : Chiffre d'affaires et position de trésorerie du 1er trimestre 2020

Juin 2020 (jour à préciser ultérieurement) : Assemblée générale des actionnaires

24 juillet 2020 : Chiffre d'affaires et position de trésorerie du 1er semestre 2020

25 septembre 2020 : Résultats du 1er semestre 2020

19 novembre 2020 : Chiffre d'affaires et position de trésorerie des 9 premiers mois 2020



De plus, la société confirme qu'elle envisage de communiquer avant la fin du premier semestre 2020 sur les éléments suivants :

o L'achèvement de l'inclusion des 20 patients dans l'essai clinique de phase II/III (AAVance) évaluant la thérapie génique LYS-SAF302 dans la maladie MPS IIIA (syndrome de Sanfilippo de type A)

o L'obtention de l'IND (Investigational New Drug), préalable au démarrage de la première étude clinique chez l'homme du candidat médicament LYS-GM101 dans la gangliosidose GM1



* Ce calendrier est indicatif et la société se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus si elle le juge nécessaire