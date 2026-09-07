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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 07:20
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date société événement
07/09/2026 Winfarm Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Après clôture)
08/09/2026 CBO Territoria Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Damartex Résultats annuels
Entech Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Fleury Michon Résultats du 1er semestre
Groupe Partouche Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Klarsen Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Neolife Assemblée générale ordinaire (23:00)
Poujoulat Résultats annuels
Rubis Réunion d'analystes semestrielle (09:30)
09/09/2026 Antin infra Partn Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
CBO Territoria Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Enogia Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
Haulotte Group Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
High Co Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Inditex SA Résultats trimestriels
Interparfums Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Jacquet Metals Résultats du 1er semestre
Lanson-BCC Résultats du 1er semestre
Linedata Services Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Lucibel Résultats annuels (Avant ouverture)
Neurones Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Roth Mions Assemblée générale annuelle (10:00)
Seche Environnement Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Sergeferrari Group Résultats du 1er semestre
Sogeclair Résultats du 1er semestre
Spineguard Résultats du 1er semestre
10/09/2026 Acteos Résultats du 1er semestre
Ateme Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture)
Chargeurs Invest Résultats du 1er semestre
Cogra Résultats annuels (Après clôture)
Egide Assemblée générale annuelle (11:00)
EuropaCorp Assemblée générale annuelle (10:00)
Gaumont Résultats du 1er semestre
High Co Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Hoffmann Résultats du 1er semestre
Les Hotels Baverez Résultats du 1er semestre
Roche Bobois Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Savencia Résultats du 1er semestre
Scemi Assemblée générale annuelle (11:00)
Sword Group Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
11/09/2026 Roche Bobois Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Vetoquinol Réunion d'analystes semestrielle (Avant ouverture)

Valeurs associées

ACTEOS (EX DATATRONIC)
0,8700 EUR Euronext Paris 0,00%
ANTIN INFRA. PARTNERS
8,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
ATEME
12,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
CBO TERRITORIA
4,0300 EUR Euronext Paris 0,00%
COGRA
7,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
8,6900 EUR Euronext Paris 0,00%
DAMARTEX
2,4800 EUR Euronext Paris 0,00%
EGIDE
0,8540 EUR Euronext Paris 0,00%
ENOGIA
6,4600 EUR Euronext Paris 0,00%
ENTECH
10,0400 EUR Euronext Paris 0,00%
EUROPACORP
0,2710 EUR Euronext Paris 0,00%
FLEURY MICHON
21,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
GAUMONT
101,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
HAULOTTE GROUP
2,2200 EUR Euronext Paris 0,00%
HIGH CO
3,5400 EUR Euronext Paris 0,00%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
3,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
HOTEL REGINA PARIS
72,500 EUR Euronext Paris 0,00%
INDITEX
57,4400 EUR Sibe 0,00%
INTERPARFUMS
28,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
JACQUET METALS
21,1500 EUR Euronext Paris 0,00%
KLARSEN
0,8520 EUR Euronext Paris 0,00%
LANSON-BCC
27,000 EUR Euronext Paris 0,00%
LINEDATA SERVICES
45,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
LUCIBEL
3,6900 EUR Euronext Paris 0,00%
NEOLIFE
0,0646 EUR Euronext Paris 0,00%
NEURONES
36,1500 EUR Euronext Paris 0,00%
PARTOUCHE
17,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
POUJOULAT
6,0400 EUR Euronext Paris 0,00%
ROCHE BOBOIS
20,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
ROTH MIONS
0,8700 EUR Euronext Paris 0,00%
RUBIS
33,7800 EUR Euronext Paris 0,00%
SAVENCIA
62,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
SCEMI
3,500 EUR Euronext Paris 0,00%
SECHE ENVIRONNEMENT
79,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
SERGE FERRARI
6,8200 EUR Euronext Paris 0,00%
SOGECLAIR
32,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
SPINEGUARD
0,1242 EUR Euronext Paris 0,00%
SWORD GROUP
29,7500 EUR Euronext Paris 0,00%
VETOQUINOL
68,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
WINFARM
3,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
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    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

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    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

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Pétrole Brent
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HAFFNER ENERGY
0,592 0,00%
BIOPHYTIS
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2CRSI
28,76 0,00%
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