Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|07/09/2026
|Winfarm
|Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Après clôture)
|08/09/2026
|CBO Territoria
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Damartex
|Résultats annuels
|Entech
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Fleury Michon
|Résultats du 1er semestre
|Groupe Partouche
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Klarsen
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Neolife
|Assemblée générale ordinaire (23:00)
|Poujoulat
|Résultats annuels
|Rubis
|Réunion d'analystes semestrielle (09:30)
|09/09/2026
|Antin infra Partn
|Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
|CBO Territoria
|Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
|Enogia
|Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
|Haulotte Group
|Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
|High Co
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Inditex SA
|Résultats trimestriels
|Interparfums
|Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
|Jacquet Metals
|Résultats du 1er semestre
|Lanson-BCC
|Résultats du 1er semestre
|Linedata Services
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Lucibel
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Neurones
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Roth Mions
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Seche Environnement
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Sergeferrari Group
|Résultats du 1er semestre
|Sogeclair
|Résultats du 1er semestre
|Spineguard
|Résultats du 1er semestre
|10/09/2026
|Acteos
|Résultats du 1er semestre
|Ateme
|Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture)
|Chargeurs Invest
|Résultats du 1er semestre
|Cogra
|Résultats annuels (Après clôture)
|Egide
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|EuropaCorp
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Gaumont
|Résultats du 1er semestre
|High Co
|Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
|Hoffmann
|Résultats du 1er semestre
|Les Hotels Baverez
|Résultats du 1er semestre
|Roche Bobois
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Savencia
|Résultats du 1er semestre
|Scemi
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Sword Group
|Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
|11/09/2026
|Roche Bobois
|Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
|Vetoquinol
|Réunion d'analystes semestrielle (Avant ouverture)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
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